Στη συχνότητα του MEGA και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» εμφανίστηκε το πρωί της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου η Μαρία Αντωνά, με αφορμή το νέο της επαγγελματικό ξεκίνημα. Λίγο πριν την πρεμιέρα του «MEGA Non Stop», η γνωστή παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός αναφέρθηκε στην πρόταση που αποδέχτηκε από τον σταθμό, ενώ αποκάλυψε πως είχε συμβουλευτεί τον Γιώργο Λιάγκα, πριν πάρει την τελική της απόφαση.

Αναφερόμενη στον σύντροφό της και παρουσιαστή του «Πρωινού», τόνισε ότι λόγω της πολυετούς εμπειρίας του στον τηλεοπτικό χώρο, ήταν φυσικό να ζητήσει τη γνώμη του. Όπως σημείωσε, ο Γιώργος Λιάγκας στάθηκε υποστηρικτικά απέναντι στη νέα της συνεργασία, βλέποντάς την ως μια αξιόλογη και διαφορετική ευκαιρία για την πορεία της.

«Είναι ένας άνθρωπος που εννοείται συζητάω μαζί του και τον ρωτάω, αλίμονο αν δεν ρωτήσω τον Γιώργο που έχει τόση εμπειρία. Του φάνηκε πολύ πρωτοποριακό, δεν το περίμενε, και μου είπε ότι είναι πολύ ωραίο για μένα, και κάτι στο οποίο θα μπορώ να βρω ένα ρόλο μέσα σε αυτό», ανέφερε η Μαρία Αντωνά.

Τότε, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος παρενέβη με χιούμορ, σχολιάζοντας «προκειμένου να πήγαινες σε άλλη εκπομπή και να ήσουν απέναντι», με την κουβέντα να πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα. Η Ανθή Βούλγαρη τη ρώτησε ευθέως εάν θεωρεί ότι θα μπορούσε κάποια στιγμή να συνυπάρξει τηλεοπτικά με τον Γιώργο Λιάγκα στην ίδια εκπομπή.

Η Μαρία Αντωνά δεν απέκλεισε καθόλου ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Αντιθέτως, αποκάλυψε ότι οι δυο τους το έχουν ήδη συζητήσει, ξεκαθαρίζοντας όμως και το είδος του project στο οποίο θα μπορούσε να φανταστεί τον εαυτό της δίπλα στον Γιώργο Λιάγκα. «Ναι, έχουμε πει σε κάτι πιο βραδινό ψυχαγωγικό, θα μπορούσαμε να σταθούμε μαζί. Εκεί που θέλω να εστιάσω είναι το κομμάτι των συνεντεύξεων. Ίσως θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι μαζί κάποια στιγμή».

govastiletto.gr -Μαρία Αντωνά: Ρομαντική απόδραση στο Μονακό με τον Γιώργο Λιάγκα