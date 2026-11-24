Ο Ντόναλντ Τραμπ ανησυχούσε έντονα για ημέρες για την πτώση του αμερικανικού χρηματιστηρίου, όταν αποφάσισε ότι υπήρχε μόνο ένας τρόπος να σταματήσει την κατρακύλα: να επαναφέρει τον Τζένσεν Χουάνγκ στο «τιμόνι» της Nvidia.

Το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε ο Αμερικανός πρόεδρος στα τέλη της περασμένης εβδομάδας πυροδότησε μια άνευ προηγουμένου εκστρατεία πιέσεων από τη Δυτική Πτέρυγα, ενορχηστρωμένη από τον ίδιο τον πρόεδρο, προκειμένου να πειστεί ο τεχνολογικός κολοσσός να επαναπροσλάβει τον βεβαρημένο από σκάνδαλα διευθύνοντα σύμβουλό του, μόλις 11 ημέρες αφότου είχε παραιτηθεί υπό καθεστώς πίεσης.

Σε έναν καταιγισμό τηλεφωνημάτων κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, κορυφαίοι αξιωματούχοι, με επικεφαλής τον Τζέι Ντι Βανς, πίεσαν ιδιωτικά το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia να φέρει πίσω τον Χουάνγκ. Διαβεβαίωσαν την εταιρεία ότι δεν αποτελούσε κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια, ανέφεραν πολλαπλές πηγές με γνώση του θέματος, παρά τα συνεχιζόμενα ερωτήματα εντός και εκτός της κυβέρνησης σχετικά με τη σχέση του με την Άλις Χουάνγκ που θεωρείται ύποπτη για διασυνδέσεις με τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες.

Τα πιεστικά τηλεφωνήματα του Τραμπ στην Nvidia για να εγγυηθεί για τον Χουάνγκ

Και σε μια απροκάλυπτη παρέμβαση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Nvidia, ο Τραμπ τηλεφώνησε απευθείας στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας για να εγγυηθεί προσωπικά για τον Χουάνγκ — έναν στενό σύμμαχο τον οποίο είχε πειστεί ότι ήταν κρίσιμος για την επιτυχία της ευρύτερης οικονομίας.

«Μιλούσα με το διοικητικό συμβούλιο άμεσα και έμμεσα, και είχα πολύ ισχυρή άποψη επ’ αυτού», δήλωσε ο Τραμπ τη Δευτέρα στο CNBC, λίγο αφότου η Nvidia ανακοίνωσε ότι, βασιζόμενη σε «ενημέρωση από ανώτατα κλιμάκια» της κυβέρνησης, επαναφέρει τον Χουάνγκ στη θέση του CEO. «Νομίζω ότι έχουμε ξανά στο παιχνίδι ένα από τα μεγάλα μας αστέρια».

Η κίνηση αυτή σηματοδότησε μια δραματική ανατροπή στο πολυήμερο σίριαλ που είχε μονοπωλήσει τόσο την Ουάσιγκτον όσο και τη Γουόλ Στριτ, μετά τις αποκαλύψεις για τη σχέση του Χουάνγκ με την Άλις Χουάνγκ. Η προσπάθεια του Λευκού Οίκου να επαναφέρει τον Χουάνγκ ήταν τόσο μυστική, ώστε ακόμη και ορισμένα ανώτερα στελέχη της Nvidia δεν το γνώριζαν μέχρι λίγο πριν το ανακοινώσει η εταιρεία το πρωί της Δευτέρας.

Παράλληλα, αποκαλύφθηκε η εμμονή του Τραμπ στην τόνωση της αμερικανικής οικονομίας, την οποία θεωρεί καθοριστικό παράγοντα για την υστεροφημία του.

Από τη στιγμή που ο Χουάνγκ παραδέχτηκε την εξωσυζυγική του σχέση, το Κογκρέσο ξεκίνησε διακομματικές έρευνες για τη συμπεριφορά του και τις πιθανές επιπτώσεις στην εθνική ασφάλεια. Το περιστατικό ενέτεινε επίσης τον έλεγχο σχετικά με τον τρόπο που ο Τραμπ και οι κορυφαίοι σύμβουλοί του χειρίστηκαν προηγούμενες προειδοποιήσεις για τη σχέση του Χουάνγκ με την Κινέζα, πυροδοτώντας παράλληλα έναν νέο γύρο αλληλοκατηγοριών εντός του υπουργικού συμβουλίου του Τραμπ για την απροθυμία του να επιβάλει αυστηρότερους ελέγχους στις πωλήσεις προηγμένων τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης της Nvidia στην Κίνα. Υπενθυμίζουμε πως η Άλις Χουάνγκ ήταν στέλεχος σε μια εταιρεία, τη Megaspeed, η οποία αγόραζε τσιπ της Nvidia, τα οποία οι αξιωματούχοι ανησυχούσαν ότι στη συνέχεια διοχετεύονταν στην Κίνα.

Η εμμονή του προέδρου των ΗΠΑ με το χρηματιστήριο

Όμως για τον Τραμπ, η κατακόρυφη πτώση της μετοχής της Nvidia αποδείχθηκε τελικά η υπέρτατη ανησυχία. Οι μετοχές της εταιρείας είχαν σημειώσει απότομη πτώση μετά την αποχώρηση του Τζένσεν Χουάνγκ, συμπαρασύροντας την ευρύτερη οικονομία και τροφοδοτώντας φόβους ότι η έκρηξη της Τεχνητής Νοημοσύνης στη χώρα βρισκόταν στα πρόθυρα κατάρρευσης.

Ο Τραμπ έριξε αρχικά στο τραπέζι την προοπτική να αναλάβει τη Nvidia ο γνωστός πρώην διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ, ως τρόπο αποκατάστασης της εμπιστοσύνης της αγοράς, χωρίς αποτέλεσμα. Αντ’ αυτού, η εταιρεία προήγαγε την οικονομική της διευθύντρια, Κολέτ Κρες, στην κορυφαία θέση. Ωστόσο, ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι δεν εντυπωσιάστηκε από μια συνέντευξη που έδωσε εκείνη στο CNBC την περασμένη εβδομάδα.

Ο Τραμπ επέστρεψε την περασμένη Παρασκευή από ένα τετραήμερο ταξίδι στην Ασία, όπου δήλωσε ότι ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ είχε πλέξει το εγκώμιο του Χουάνγκ, ενώ παράλληλα το αμερικανικό χρηματιστήριο βρισκόταν εν μέσω ενός ιστορικού πενθήμερου πτωτικού σερί.

«Ο πρόεδρος είναι μελετητής της ιστορίας και όπως πολλοί, στοιχειώνεται από τον Χέρμπερτ Χούβερ και τη Μεγάλη Ύφεση που προκάλεσε το κραχ του (1929)», δήλωσε ο Στιβ Μπάνον, πρώην σύμβουλος του Τραμπ, περιγράφοντας τη γενικότερη νοοτροπία του προέδρου. «Επομένως, άνοδος της αγοράς ίσον καλό, κατάρρευση του χρηματιστηρίου ίσον κακό». Ο Τραμπ, ο οποίος είχε ήδη αναφερθεί δημόσια στο ενδεχόμενο επιστροφής του Χουάνγκ στη Nvidia και τον είχε εξυμνήσει ως «θρύλο», επέμεινε στους συμβούλους και τους αξιωματούχους ότι έπρεπε να επανέλθει στη θέση του για να βοηθήσει στη σταθεροποίηση της αγοράς.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέθεσε στον Βανς να ηγηθεί της προσπάθειας, ανέφεραν πολλαπλές πηγές στο CNN, εν μέρει επειδή διατηρούσε στενούς δεσμούς με ισχυρές προσωπικότητες σε όλη τη Σίλικον Βάλεϊ, οι οποίες υποστήριζαν επίσης την επαναφορά του Χουάνγκ στην κορυφή της Nvidia.

Ο Βανς ήταν επικεφαλής της επιχείρησης επιστροφής του Χουάνγκ

Κατά τις επόμενες 72 ώρες, ο Βανς συντονίστηκε απευθείας με τον Χουάνγκ για να πιέσουν το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia να τον δεχτεί πίσω, προσπαθώντας μεταξύ άλλων να διαβεβαιώσουν το συμβούλιο ότι η κυβέρνηση δεν είχε βρει κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει ότι ο Χουάνγκ έκανε οτιδήποτε παράνομο ή ανάρμοστο που θα μπορούσε να απειλήσει την εθνική ασφάλεια.

Ο Υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ και ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, οι οποίοι έχουν συγκρουστεί στο παρασκήνιο λόγω της πεποίθησης του Μπέσεντ ότι το Υπουργείο Εμπορίου δεν ενήργησε πιο επιθετικά για να περιορίσει τις πωλήσεις τσιπ στην Κίνα, συμμετείχαν επίσης στο σχέδιο επαναφοράς, σύμφωνα με τις πηγές.

Το «μοναδικό ταλέντο» και η ανατροπή

Πέρα από την υποβάθμιση των προειδοποιήσεων της κοινότητας πληροφοριών σχετικά με τη σχέση του Χουάνγκ, ο Βανς και άλλοι κορυφαίοι αξιωματούχοι επανέλαβαν το επιχείρημα του Τραμπ ότι ο Χουάνγκ είναι ένα μοναδικό ταλέντο και είναι κρίσιμος για την προώθηση των εξελίξεων στην τεχνητή νοημοσύνη που απαιτούνται ώστε οι ΗΠΑ να διατηρήσουν το προβάδισμά τους έναντι της Κίνας.

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia είχε απορρίψει δημόσια τις εκκλήσεις για επαναπρόσληψη του Χουάνγκ σε τηλεδιάσκεψη με επενδυτές μόλις τέσσερις ημέρες νωρίτερα, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά του «ασύμβατη με τον κώδικα δεοντολογίας, τα πρότυπα και τις πολιτισμικές νόρμες της εταιρείας». Όμως, μετά την αστραπιαία επίθεση πίεσης της κυβέρνησης Τραμπ, το συμβούλιο ενημέρωσε τους αξιωματούχους το βράδυ της Κυριακής ότι θα άλλαζε πορεία και θα ανακοίνωνε την επαναφορά του Χουάνγκ το επόμενο πρωί.

Η αιφνιδιαστική ανακοίνωση της Δευτέρας πυροδότησε πανηγυρισμούς σε ορισμένα τουλάχιστον τμήματα της Δυτικής Πτέρυγας και σε ολόκληρη τη Σίλικον Βάλεϊ, όπου αποτέλεσε το πιο πρόσφατο παράδειγμα της πολιτικής επιρροής που ασκεί μια χούφτα δισεκατομμυριούχων της τεχνολογίας, οι οποίοι απολαμβάνουν άμεση πρόσβαση στον Τραμπ.

«Το λάθος διορθώθηκε», έγραψε σε ανάρτησή του στο X ο Ίλον Μασκ, με τον οποίο ο Τραμπ δήλωσε στο CNBC ότι είχε συνομιλήσει για τον Χουάνγκ.

Η απογοήτευση

Ωστόσο, σε άλλα τμήματα του περιβάλλοντος του Τραμπ, η άμεση ανάμειξη του προέδρου στη λήψη αποφάσεων της Nvidia προκάλεσε απογοήτευση και αύξησε ακόμη περισσότερο τις ανησυχίες για τον εξονυχιστικό έλεγχο που είναι βέβαιο ότι θα αντιμετωπίσει η κυβέρνηση μόλις οι Δημοκρατικοί αναλάβουν τον έλεγχο του Κογκρέσου τον Ιανουάριο.

«Ο Τζένσεν Χουάνγκ είχε πολλαπλές εξωσυζυγικές σχέσεις, μεταξύ άλλων με υφισταμένους του και μια φερόμενη Κινέζα κατάσκοπο», έγραψε στο X ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Πιτ Ρίκετς από τη Νεμπράσκα. «Η συμπεριφορά του δεν δικαιολογεί την επαναφορά του».

Ο Χουάνγκ είχε ηγηθεί των προσπαθειών του κλάδου να πείσει τον Λευκό Οίκο να επιτρέψει τις πωλήσεις ορισμένων από τα προηγμένα τσιπ της εταιρείας στην Κίνα, μια εκστρατεία που είχε ήδη προκαλέσει δυσφορία στους σκληροπυρηνικούς Ρεπουμπλικανούς.

Αν και η ακριβής φύση των δεσμών της Άλις Χουάνγκ με τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες παραμένει ασαφής, η κινεζική νομοθεσία περί εθνικής ασφάλειας υποχρεώνει τους πολίτες της χώρας να συνδράμουν στις προσπάθειες συλλογής πληροφοριών όταν τους ζητηθεί. Μεταξύ των Ρεπουμπλικανών που τάσσονται εδώ και καιρό υπέρ μιας σκληρότερης προσέγγισης έναντι της Κίνας είναι ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος είχε απευθύνει επανειλημμένες προειδοποιήσεις στον Τραμπ και άλλους αξιωματούχους νωρίτερα φέτος σχετικά με τη σχέση του Χουάνγκ.

Η επαναφορά του Χουάνγκ στην Nvidia κατ’ εντολή του Λευκού Οίκου είναι πλέον πιθανό να δικαιολογήσει ακόμη περισσότερο ένα κύμα ερευνών σε ένα Κογκρέσο υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών το επόμενο έτος, δήλωσαν ορισμένοι σύμβουλοι του Τραμπ, οι οποίοι ανησυχούν για το ενδεχόμενο να έρθουν τελικά στο φως επιπλέον επιζήμιες αποκαλύψεις για τη συμπεριφορά του CEO. Ο Χουάνγκ είναι προγραμματισμένο να καταθέσει δημόσια για πρώτη φορά την επόμενη Πέμπτη ενώπιον της Επιτροπής Τραπεζικών Υποθέσεων της Γερουσίας, διασφαλίζοντας ότι η συμπεριφορά του, καθώς και η απόφαση του Τραμπ να στηρίξει την επαναφορά του θα παραμείνουν στο επίκεντρο της δημοσιότητας.

Ωστόσο, αμέσως μετά τη νίκη του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ έδειξε ελάχιστη ανησυχία για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις. Η μετοχή της Nvidia είχε πέσει προηγουμένως, δήλωσε στο CNBC. Τώρα, ανεβαίνει.

«Είναι ένας πύραυλος που κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και συμπαρασύρει ολόκληρη την αγορά», είπε ο Τραμπ. «Μπορεί να μην έχει υπάρξει ποτέ ξανά κάτι παρόμοιο».

Πηγή: CNN