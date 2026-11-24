Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα πραγματοποιήθηκε η 20ή Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026, παρουσία πλήθους πολιτών που συγκεντρώθηκαν για το ζήτημα της σχεδιαζόμενης δομής φιλοξενίας, της Μ.Κ.Ο. “Φάρος Ελπίδας” στην οδό Αμυραδάκη 20. Πρόκειται για το θέμα που είχε αποκαλύψει η «Ζούγκλα» στις 18 Νοεμβρίου.

Πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν η «Ενημέρωση σχετικά με την ενδεχόμενη εγκατάσταση και λειτουργία δομής φιλοξενίας της Μ.Κ.Ο. “Φάρος Ελπίδας” στην οδό Αμυραδάκη 20 στη Νίκαια».

Η συνεδρίαση διεξήχθη μέσα σε κλίμα έντονης αντιπαράθεσης, με φωνές, διαμαρτυρίες και αντεγκλήσεις, ενώ η κατάσταση οξύνθηκε σε τέτοιο βαθμό ώστε να χρειαστεί προσωρινή διακοπή της διαδικασίας, προκειμένου να εκτονωθεί η ένταση και να αποκατασταθεί η ηρεμία στην αίθουσα.

Στη συνεδρίαση τοποθετήθηκε ο εκπρόσωπος των κατοίκων της περιοχής, Κωνσταντίνος Σταματάκης, ο οποίος εξέφρασε την κατηγορηματική αντίθεση των κατοίκων στην εγκατάσταση της συγκεκριμένης δομής απέναντι από το 5ο Δημοτικό Σχολείο Νίκαιας και κοντά σε νηπιαγωγεία.

Με ιδιαίτερα αιχμηρό λόγο, άσκησε κριτική για την έλλειψη προηγούμενης ενημέρωσης και διαβούλευσης με την τοπική κοινωνία, ενώ ζήτησε από τη Δημοτική Αρχή σαφείς και επίσημες γραπτές δεσμεύσεις σχετικά με τη μη λειτουργία της δομής.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις των κατοίκων προς τον Δήμο, την Περιφέρεια Αττικής, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και το σύνολο των βουλευτών της Β΄ Πειραιά.

Κεντρικό μήνυμα της παρέμβασής του ήταν ότι η ασφάλεια των παιδιών και των εγγονιών των κατοίκων αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Η ομιλία του Κωνσταντίνου Σταματάκη

«Κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι,

Η υποβάθμιση και η γκετοποίηση της περιοχής μας έχουν ξεπεράσει κάθε όριο αντοχής. Έχουμε φτάσει στο σημείο να φοβόμαστε να κυκλοφορήσουμε στις ίδιες μας τις γειτονιές. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, πριν από λίγες ημέρες αποκαλύφθηκε ότι πίσω από κλειστές πόρτες σχεδιαζόταν η εγκατάσταση Δομής Φιλοξενίας στην οδό Αμυραδάκη 20 — ακριβώς απέναντι από το 5ο Δημοτικό Σχολείο Νίκαιας και δίπλα στα νηπιαγωγεία μας.

Πρόκειται για έναν σχεδιασμό που έγινε εν κρυπτώ, με πλήρη περιφρόνηση προς την τοπική κοινωνία, χωρίς καμία ενημέρωση και χωρίς καμία διαβούλευση.

Η αντίδρασή μας ήταν άμεση και ακαριαία. Χτυπήσαμε κάθε πόρτα — τον Δήμο, την Περιφέρεια Αττικής, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και το σύνολο των βουλευτών της Β΄ Πειραιά. Όχι με κούφια λόγια, αλλά με επίσημες παρεμβάσεις και ξεκάθαρες απαιτήσεις.

Είμαστε εδώ σήμερα για να ξεκαθαρίσουμε τη θέση μας χωρίς καμία απολύτως περιστροφή: Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε καμία δομή φιλοξενίας δίπλα στα σχολεία μας.

Η στάση μας είναι αμετακίνητη. Τέτοιες δομές ανήκουν αυστηρά εκτός πυκνού αστικού ιστού, με αυστηρές προδιαγραφές και απόλυτη διαφάνεια. Δεν αποδεχόμαστε καμία δομή, από καμία ΜΚΟ, υπό κανένα πρόσχημα. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να στήσει το «μαγαζάκι» του δίπλα στα παιδιά μας, ούτε θα επιτρέψουμε σε κανέναν, κάτω από τον μανδύα της αλληλεγγύης, να παίξει με την ασφάλεια των παιδιών και των εγγονιών μας.

Η ασφάλειά τους δεν μπαίνει σε ζυγαριές, δεν παζαρεύεται και δεν υποτάσσεται σε κομματικές ή μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Όποιος επιχειρήσει να αγνοήσει την τοπική κοινωνία και να παίξει παιχνίδια στην πλάτη των οικογενειών μας, θα μας βρει απέναντί του. Η ανοχή μας τελείωσε. Τελεία και παύλα.

Σε αυτή τη μάχη φάνηκε ξεκάθαρα ποιοι στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων και ποιοι κρύφτηκαν. Απευθυνθήκαμε σε όλους τους βουλευτές της Β΄ Πειραιά, χωρίς κομματικές παρωπίδες. Κάποιοι ανταποκρίθηκαν έμπρακτα και παρενέβησαν, ενώ κάποιοι άλλοι επέλεξαν τη σιωπή και την αδράνεια — στάση που θα κριθεί.

Από την πλευρά σας, κύριε Δήμαρχε, προχωρήσατε σε μια δημόσια ανακοίνωση περί μη λειτουργίας της δομής, η οποία όμως θύμιζε χρησμό της Πυθίας στο Μαντείο των Δελφών. Τα λόγια και οι αόριστες ανακοινώσεις δεν μας αρκούν.

Γνωρίζουμε καλά ότι δέχεστε πιέσεις. Από τη μία πλευρά είμαστε εμείς, οι πολίτες αυτής της πόλης, που υπερασπιζόμαστε την ασφάλεια των παιδιών μας. Από την άλλη, όσοι βλέπουν τη γειτονιά μας ως πεδίο ιδεολογικών πειραματισμών και μικροπολιτικών συμφερόντων. Σας προειδοποιούμε: η προστασία των παιδιών μας δεν θα γίνει θύμα κανενός πολιτικού παζαριού.

Εμείς δεν εφησυχάζουμε και δεν πιστεύουμε σε υποσχέσεις. Είμαστε σε διαρκή επιφυλακή και απαιτούμε εδώ και τώρα:

1. Ρητή και κατηγορηματική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που να καταδικάζει και να απορρίπτει κάθε ενδεχόμενο εγκατάστασης και λειτουργίας δομής στην οδό Αμυραδάκη 20.

2. Επίσημη έγγραφη κοινοποίηση όλων των διοικητικών πράξεων και αποφάσεων που ακυρώνουν οριστικά τη δομή, ώστε να αποδειχθεί με επίσημα έγγραφα —και όχι με λόγια— ότι το θέμα έχει κλείσει αμετάκλητα και δεν πρόκειται να επανέλθει «από το παράθυρο».

Δεν ζητάμε χάρες. Απαιτούμε γραπτές δεσμεύσεις, επίσημες αποφάσεις και απόλυτο σεβασμό, γιατί η ασφάλεια των παιδιών μας δεν είναι διαπραγματεύσιμη από κανέναν.

Σας ευχαριστώ».

Το ζητούμενο πλέον, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των κατοίκων, είναι να υπάρξουν επίσημες αποφάσεις και έγγραφα που θα αποσαφηνίζουν οριστικά το καθεστώς της σχεδιαζόμενης δομής στην οδό Αμυραδάκη 20.

Οι κάτοικοι δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν να παρακολουθούν τις εξελίξεις, ζητώντας πλήρη ενημέρωση, διαφάνεια και ουσιαστικό διάλογο με τις αρμόδιες αρχές.