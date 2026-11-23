Με έντονες εναλλαγές στο σκηνικό του καιρού αναμένεται να κυλήσει το τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, καθώς δύο διαδοχικές ατμοσφαιρικές διαταραχές θα επηρεάσουν τη χώρα.

Τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα δείχνουν αρχικά μια αισθητή υποχώρηση της θερμοκρασίας από την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, ενώ στη συνέχεια τη σκυτάλη θα πάρει ένα πιο οργανωμένο σύστημα κακοκαιρίας από την Πέμπτη, με τα φαινόμενα να κορυφώνονται την Παρασκευή και το Σάββατο.

Παρά τη σαφή τάση για αλλαγή του καιρού, οι μετεωρολόγοι υπογραμμίζουν πως η ακριβής κατανομή και η ένταση των ισχυρότερων φαινομένων παραμένουν υπό παρακολούθηση, καθώς τα μοντέλα ενδέχεται να παρουσιάσουν διαφοροποιήσεις.

Ο καιρός της Τρίτης και της Τετάρτης

H αλλαγή του καιρού ξεκινά την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, με ψυχρές αέριες μάζες από την κεντρική Ευρώπη να κατηφορίζουν προς τα Βαλκάνια.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, το κύριο χαρακτηριστικό θα είναι η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως στα βόρεια και κεντρικά τμήματα, όπου οι μέγιστες τιμές θα περιοριστούν στους 14 και 16 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα, ενώ στα νότια ο υδράργυρος θα διατηρηθεί κοντά στους 20 βαθμούς.

Όπως εκτιμά και ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Γιώργος Εμμανουήλ, η πτώση σε σχέση με τη Δευτέρα μπορεί να φτάσει τοπικά ακόμη και τους 8 με 10 βαθμούς, με το κρύο να γίνεται ιδιαίτερα αισθητό τη νύχτα και νωρίς το πρωί κοντά στους 8 βαθμούς.

Παρ’ όλα αυτά, η Τρίτη θα κυλήσει με περιορισμένα φαινόμενα. Την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου θα επικρατήσουν νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στην ανατολική Πελοπόννησο, την Κρήτη και από το βράδυ στο Ιόνιο, όπου οι νοτιάδες θα ενισχυθούν στα 4 με 6 μποφόρ και τοπικά στο βόρειο Ιόνιο στα 7 μποφόρ.

Νέα επιδείνωση από την Πέμπτη με επίκεντρο τα δυτικά

Από την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου η ατμοσφαιρική κυκλοφορία αλλάζει εκ νέου, καθώς οι ψυχρές μάζες υποχωρούν και ενισχύονται οι νότιοι άνεμοι, φέρνοντας πρόσκαιρη άνοδο της θερμοκρασίας και ένα βαρομετρικό χαμηλό από τη νότια Ιταλία.

Οι πρώτες αξιόλογες βροχές και οι καταιγίδες αναμένεται να εκδηλωθούν στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα, με το βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία να συγκεντρώνουν αυξημένες πιθανότητες για πιο έντονα φαινόμενα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη για την Αχαΐα και την ευρύτερη Δυτική Ελλάδα λόγω της ενίσχυσης των βροχοπτώσεων και των ανέμων, αν και δεν είναι ακόμη εφικτό να προσδιοριστούν οι ακριβείς ώρες έντασης των φαινομένων στην Πάτρα.

Κορύφωση την Παρασκευή και το Σάββατο – Άστατος καιρός και την Κυριακή

Το ισχυρότερο κομμάτι της κακοκαιρίας τοποθετείται χρονικά την Παρασκευή 27 και το Σάββατο 28 Νοεμβρίου. Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης επισημαίνει ότι αναμένονται αυξημένες βροχοπτώσεις, τοπικά ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις νοτιάδες στα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα, καθώς και χιονοπτώσεις στα μεγάλα ορεινά υψόμετρα της κεντρικής και βόρειας χώρας.

Οι θυελλώδεις άνεμοι σε Ιόνιο και Αιγαίο ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, ενώ οι ισχυρές βροχές απαιτούν προσοχή σε ευάλωτες περιοχές.

Την Κυριακή 29 Νοεμβρίου ο άστατος καιρός θα επιμείνει, καθώς το σύστημα θα κινείται νοτιοανατολικά. Όπως σημειώνει ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος, είναι νωρίς για οριστικά συμπεράσματα ως προς τη γεωγραφική ένταση των βροχών, ωστόσο τα διαθέσιμα στοιχεία δεν δείχνουν παρατεταμένο ψύχος, αλλά ένα δυναμικό φθινοπωρινό σκηνικό με εναλλαγές θερμοκρασίας, βροχές και ισχυρούς ανέμους.