Ο Όμιλος ΔΕΗ ανακοινώνει ότι υπέγραψε συμφωνία για την εξαγορά του 100% των μετοχών της ιταλικής εταιρείας εμπορίας και προμήθειας ενέργειας Enegan S.p.A. και των θυγατρικών της, έναντι τιμήματος περίπου €330 εκατ.

Η Enegan, η οποία ιδρύθηκε το 2010 και εδρεύει στην Τοσκάνη, αποτελεί έναν καταξιωμένο ενεργειακό εταίρο, διαθέτοντας ένα εξαιρετικά ισχυρό εμπορικό μοντέλο που βασίζεται σε ένα αποκλειστικό, καθετοποιημένο δίκτυο περίπου 1.500 εξωτερικών εμπορικών αντιπροσώπων με εθνική κάλυψη (με σημαντική παρουσία στην Κεντρική και Βόρεια Ιταλία) και 380 εργαζομένους.

Εξυπηρετεί περισσότερους από 170.000 πελάτες και διαχειρίζεται 1 TWh ηλεκτρικής ενέργειας και 58 εκατ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου εστιάζοντας σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα διευρύνει τη βάση των οικιακών πελατών της. Για τη χρήση του 2025, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε €379 εκατ., με το EBITDA να διαμορφώνεται σε €58 εκατ.

Η στρατηγική εστίαση της Enegan στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (SMEs), οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 80% των πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας, εξασφαλίζει ένα χαρτοφυλάκιο υψηλής ποιότητας με αυξημένη ανθεκτικότητα. Το συγκεκριμένο κοινό προσφέρει υγιή λειτουργικά περιθώρια και υψηλή μακροχρόνια αξία ανά πελάτη (Customer Lifetime Value), ενισχύοντας σημαντικά τις προοπτικές της εταιρείας για σταθερή οργανική ανάπτυξη.

Επιπλέον, η Enegan αναπτύσσει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο ενεργειακών υπηρεσιών, το οποίο περιλαμβάνει λύσεις ενεργειακής απόδοσης, ηλεκτροκίνησης και υπηρεσίες οπτικών ινών. Επίσης, παρουσιάζει στην ιταλική αγορά την πιστοποιημένη πράσινη πρότασή της, παρέχοντας 100% πράσινη ηλεκτρική ενέργεια με Εγγυήσεις Προέλευσης και 100% πράσινο φυσικό αέριο μέσω προγραμμάτων αντιστάθμισης εκπομπών CO₂, γεγονός που ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου ΔΕΗ.

Στρατηγική υπεραξία, συνέργειες και καθετοποιημένη παρουσία στην Ιταλία

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί τη δυναμική είσοδο του Ομίλου ΔΕΗ στην ιδιαίτερα αναπτυσσόμενη ιταλική αγορά προμήθειας ενέργειας, αποκτώντας άμεσα επιχειρησιακή παρουσία και λειτουργικές δομές.

Η συμφωνία ευθυγραμμίζεται πλήρως με το Στρατηγικό Σχέδιο του Ομίλου ΔΕΗ 2026–2030, το οποίο θέτει ως πρωταρχικό στόχο την εδραίωση του Ομίλου ως ηγετικής δύναμης στην αγορά ενέργειας της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ενισχύοντας τη γεωγραφική και τεχνολογική διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων του. Η εξαγορά αυτή ξεκλειδώνει σημαντικές, πολυεπίπεδες συνέργειες και δημιουργεί μοναδική υπεραξία για τον Όμιλο ΔΕΗ, συνδέοντας στρατηγικά τη λιανική βάση της Enegan με την αναπτυσσόμενη δραστηριότητα της ΔΕΗ στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Ιταλία, όπου η εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ σχεδιάζεται να αυξηθεί σε περίπου 600 MW έως το 2028. Η δυνατότητα εφαρμογής του καθετοποιημένου μοντέλου στην Ιταλία, όπως συμβαίνει ήδη σε Ελλάδα και Ρουμανία, θα επιτρέπει τη φυσική αντιστάθμιση κινδύνου της παραγωγής ΑΠΕ με τη λιανική ζήτηση της Enegan, ελαχιστοποιώντας παράλληλα το κόστος προμήθειας από τρίτους, μειώνοντας τη μεταβλητότητα των τιμών και εξασφαλίζοντας σταθερά περιθώρια.

Παράλληλα, ο Όμιλος ΔΕΗ σχεδιάζει να εμπλουτίσει το χαρτοφυλάκιο της Enegan με υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, όπως λύσεις ηλεκτροκίνησης, ενεργειακής απόδοσης κ.α σύμφωνα με το μοντέλο παροχής πολλαπλών υπηρεσιών που εφαρμόζει ήδη με επιτυχία στην Ελλάδα και τη Ρουμανία. Η στρατηγική αυτή, σε συνδυασμό με τη μεταφορά τεχνογνωσίας και ψηφιακών συστημάτων, στοχεύει στην ενίσχυση της πιστότητας των πελατών, τη μείωση του λειτουργικού κόστους εξυπηρέτησης και την επιτάχυνση της οργανικής ανάπτυξης στην Ιταλία.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΔΕΗ, κ. Γεώργιος Στάσσης, δήλωσε σχετικά: «Η συμφωνία για την εξαγορά της Enegan αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στον στρατηγικό μετασχηματισμό και τη διεθνή ανάπτυξη του Ομίλου ΔΕΗ. Με την είσοδό μας στη λιανική αγορά ενέργειας της Ιταλίας, μιας από τις σημαντικότερες ενεργειακές αγορές της Ευρώπης, διευρύνουμε το γεωγραφικό μας αποτύπωμα και ενισχύουμε το καθετοποιημένο επιχειρηματικό μας μοντέλο. Συνδυάζοντας την αναπτυσσόμενη παρουσία μας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ιταλία με την ισχυρή εμπορική πλατφόρμα της Enegan, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για νέες συνέργειες, βιώσιμη ανάπτυξη και μακροπρόθεσμη αξία για τους πελάτες και τους μετόχους μας. Υλοποιούμε με συνέπεια το στρατηγικό μας σχέδιο, χτίζοντας έναν ισχυρό, σύγχρονο και εξωστρεφή Powertech Όμιλο με ηγετικό ρόλο στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Καλωσορίζουμε την ομάδα της Enegan στον Όμιλο ΔΕΗ για να αξιοποιήσουμε μαζί τις σημαντικές προοπτικές της ιταλικής αγοράς και να διαμορφώσουμε μια νέα δυναμική ανάπτυξης στη χώρα».

Η χρηματοδότηση της εξαγοράς θα πραγματοποιηθεί με υφιστάμενα κεφάλαια της ΔΕΗ. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2027 και τελεί υπό την προϋπόθεση λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές στην Ιταλία και την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέματα ανταγωνισμού

Στο πλαίσιο της συναλλαγής, η Citigroup Global Markets Europe AG ενήργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της ΔΕΗ. Η Bain & Company ανέλαβε τη διενέργεια του εμπορικού ελέγχου δέουσας επιμέλειας (Commercial Due Diligence), ενώ η PwC ανέλαβε τον οικονομικό και φορολογικό έλεγχο δέουσας επιμέλειας (Financial & Tax Due Diligence). Η δικηγορική εταιρεία Ashurst Perkins Coie παρείχε νομική υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της συναλλαγής, αναλαμβάνοντας τη διενέργεια του νομικού ελέγχου δέουσας επιμέλειας (Legal Due Diligence), καθώς και την επιμέλεια των συμβατικών κειμένων, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης Αγοραπωλησίας (SPA).