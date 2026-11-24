Την έκδοση του προσωπικού ημερολογίου που άφησε πίσω του ο πάπας Φραγκίσκος επιμελήθηκε ο Αργεντινός καρδινάλιος Βίκτορ Μανουέλ Φερνάντες και μεγάλο μέρος του ιταλικού Τύπου κάνει σήμερα αναφορά στα κύρια σημεία του.

Στις σημειώσεις του προσωπικού του ημερολογίου, ο μακαριστός πάπας μεταξύ των άλλων αναφέρει ότι “είδε τρείς φορές τον δαίμονα” και “μια φορά τις πύλες της κολάσεως “.

Πρόκειται για καθημερινές σημειώσεις, τις οποίες ο Αργεντινός πάπας κρατούσε από το 1992 μέχρι λίγο πριν από τον θάνατό του, το 2024. Η δημοσίευσή τους έγινε κατόπιν αδείας του νυν ποντίφικα, του Λέοντα ΙΔ’.

Σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά αποσπάσματα, ο Φραγκίσκος γράφει οτι είδε τον διάβολο τρεις φορές και άκουσε την φωνή του. “Ανακάλυψα οτι ο δαίμονας τριγύριζε ξεδιάντροπα, πλανιόταν με πονηριά “, γράφει “ο πάπας των φτωχών “. Εξηγεί, παράλληλα , ότι “δεν μπορούσε να ξεχάσει τα μάτια του, τις δυο πρώτες φορές που τον είδε: μέσα απ’ το αυτοκίνητό, ενώ επέστρεφε στο σπίτι, και στην χορωδία, όταν βρισκόταν στην εκκλησία ” – “πειρασμοί ” οι οποίοι εκδηλώθηκαν πριν εκλεγεί πάπας, όταν ήταν αρχιεπίσκοπος του Μπουένος Άιρες.

Στο προσωπικό του αυτό ημερολόγιο, ο μακαριστός λατινοοανερικανός Άγιος Πατέρας των Καθολικών αναφέρει με ειλικρίνεια ότι το 2021 και 2022 η πίστη του κλονίσθηκε, λόγω ” πνευματικής δοκιμασίας”.

“Ο διάβολος επιτίθεται τόσο απροκάλυπτα, διότι δεν μου μένει πολύς χρόνος και θέλει να εξασφαλίσει το θήραμά του”, αποκαλύπτει στο ημερολόγιο. “Αφέθηκα όμως στην βούληση του Κυρίου, ο οποίος μου έστειλε μηνύματα και σημάδια, τα οποία ενίσχυσαν την εμπιστοσύνη μου για να μπορέσω να ξεπεράσω τις δοκιμασίες αυτές”, σημείωσε ο ποντίφικας.