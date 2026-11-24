Τραχειοστομία πραγματοποιήθηκε στον Δημήτρη Καλλιβωκά, καθώς, σύμφωνα με την ενημέρωση του θεράποντος ιατρού του, η αποσωλήνωσή του δεν κατέστη δυνατή έπειτα από αρκετές ημέρες νοσηλείας.

Ο 96χρονος ηθοποιός παραμένει νοσηλευόμενος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, μετά τον σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι που υπέστη έπειτα από πτώση στην οικία του. Τις νεότερες πληροφορίες για την πορεία της υγείας του μετέφερε τη Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου, στην εκπομπή «Πρωινό» ο πνευμονολόγος και εντατικολόγος Ανδρέας Στράτης.

Ο γιατρός που τον παρακολουθεί αναφέρθηκε στην τραχειοστομία στην οποία υποβλήθηκε ο Δημήτρης Καλλιβωκάς, εξηγώντας ότι πλέον αναπνέει χωρίς μηχανική υποστήριξη, χωρίς ωστόσο να έχει καταγραφεί βελτίωση στην εγκεφαλική του λειτουργία.

Όπως είπε: «Ο κύριος Καλλιβωκάς την Παρασκευή υποβλήθηκε σε τραχειοστομία, λόγω του ότι είχαν περάσει αρκετές ημέρες και δεν ήταν δυνατόν να αποσωληνωθεί. Έκτοτε αναπνέει μόνος του, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε καμία βελτίωση, όσον αφορά την εγκεφαλική δραστηριότητα του ασθενούς».

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Σχετικά με τα επόμενα βήματα για τη νοσηλεία του, ο πνευμονολόγος και εντατικολόγος σημείωσε ότι θα χρειαστεί να σταθεροποιηθεί περαιτέρω η κατάστασή του, ενώ αναφέρθηκε και στην επιθυμία του ηθοποιού να επιστρέψει στο σπίτι του, εφόσον αυτό καταστεί δυνατό.

Πιο αναλυτικά, δήλωσε: «Περιμένουμε να σταθεροποιηθεί ακόμη λίγο ο ασθενής και από εκεί και πέρα θα δούμε ποια θα είναι τα επόμενα βήματά μας. Θα μεταφερθεί πίσω στο νοσοκομείο από όπου προήλθε; Από την οικογένεια μου έχει μεταφερθεί πως επιθυμία του ίδιου θα ήταν να επιστρέψει σπίτι του, αν είναι αυτό δυνατόν. Εν δυνάμει και με κατάλληλη υποστήριξη αυτό μπορεί να γίνει».

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