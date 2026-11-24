Η Ζιζέλ Πελικό, η γυναίκα που έγινε παγκόσμιο σύμβολο στον αγώνα κατά της σεξουαλικής βίας, καταγγέλλει ότι γυμνές φωτογραφίες της, τραβηγμένες από τον καταδικασμένο πρώην σύζυγό της, διανεμήθηκαν σε μέσα ενημέρωσης χωρίς τη συγκατάθεσή της, προκειμένου να προωθηθεί ένα βιβλίο.

Δηλώνοντας «βαθιά σοκαρισμένη», ανακοίνωσε ότι θα κινηθεί νομικά κατά του εκδοτικού οίκου Tinbad και της συγγραφέα Σαμπίν Προκορίς. Το βιβλίο περιλαμβάνει κεφάλαιο για την υπόθεσή της και, σύμφωνα με τον δικηγόρο της, αμφισβητεί την ιδιότητά της ως θύματος.

«Είμαι βαθιά σοκαρισμένη που εικόνες από τις πιο προσωπικές στιγμές της ιδιωτικής μου ζωής εκτίθενται και χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς», δήλωσε στο γαλλικό BFM TV. «Αρνούμαι να αφήσω την ιδιωτική μου ζωή να γίνει διαφημιστικό εργαλείο».

Φωτογραφίες χωρίς συναίνεση για την προώθηση ενός δοκιμίου

Το βιβλίο, με τίτλο «Emprises», υπογράφει η φιλόσοφος και ψυχαναλύτρια Σαμπίν Προκορίς, η οποία έχει ασκήσει κριτική στο κίνημα #MeToo. Αντικείμενό του είναι ο ψυχολογικός έλεγχος και η επιβολή εξουσίας πάνω σε έναν άνθρωπο.

H γαλλική εφημερίδα Le Canard enchaîné αποκάλυψε ότι ο εκδοτικός οίκος έστειλε σε δημοσιογράφους προσωπικό οπτικό υλικό της Πελικό, το οποίο είχε καταγράψει ο πρώην σύζυγός της, Ντομινίκ, για να προβάλει το δοκίμιο.

Η Πελικό χαρακτήρισε την ενέργεια «μια νέα πράξη βίας» εις βάρος της.

«Σήμερα βρίσκομαι για ακόμη μία φορά ταπεινωμένη, εκτεθειμένη και πληγωμένη. Σαν να μην ήταν αρκετή η δοκιμασία της δίκης», ανέφερε.

Ο δικηγόρος της, Κριστόφ Μπιγκό, δήλωσε ότι η ίδια είναι συντετριμμένη από όσα συνέβησαν, επισημαίνοντας ότι το περιεχόμενο του βιβλίου «θέτει υπό αμφισβήτηση την ιδιότητά της ως θύματος».

Η συγγνώμη του εκδότη και η αποστασιοποίηση της συγγραφέα

Ο εκδοτικός οίκος Tinbad ζήτησε συγγνώμη από την Πελικό και την Προκορίς, χαρακτηρίζοντας την προωθητική ενέργεια «ατυχή και ακατάλληλη επικοινωνία».

Υποστήριξε ότι δεν έστειλε στον Τύπο εικόνες βιασμού ή πορνογραφικά βίντεο, χωρίς, ωστόσο, να αρνηθεί τη διανομή γυμνών φωτογραφιών.

Η Προκορίς χαρακτήρισε την καμπάνια «ακατάλληλη» και απέδωσε την πλήρη ευθύνη στον εκδότη της.

Ο Tinbad ανακοίνωσε επίσης ότι δεν θα προχωρήσει σε νέα εκτύπωση του βιβλίου, πέρα από τα 280 αντίτυπα που έχουν ήδη τυπωθεί.

Η γυναίκα που επέλεξε να μη μείνει ανώνυμη

Η Ζιζέλ Πελικό έγινε διεθνώς γνωστή το 2024, όταν επέλεξε να παραιτηθεί από το δικαίωμά της στην ανωνυμία κατά τη δίκη για την κακοποίηση που υπέστη επί χρόνια.

Ο τότε σύζυγός της, Ντομινίκ Πελικό, καταδικάστηκε σε 20 χρόνια κάθειρξης επειδή τη νάρκωνε και τη βίαζε, ενώ προσκαλούσε και άλλους άνδρες να την κακοποιούν όσο βρισκόταν αναίσθητη. Δεκάδες ακόμη άνδρες καταδικάστηκαν στη δίκη για αδικήματα που περιλάμβαναν βιασμό και σεξουαλική επίθεση.

Μετά τη χρήση των φωτογραφιών της χωρίς συναίνεση, η ίδια δηλώνει αποφασισμένη να υπερασπιστεί ξανά την ιδιωτική της ζωή.

«Αγωνίστηκα για να ξαναβρώ την αξιοπρέπεια και την ελευθερία μου. Δεν θα αφήσω κανέναν να μου τις στερήσει».