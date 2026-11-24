Σε ηλικία 33 ετών πέθανε η Ζανίν Γκράσμεϊερ, η Ολλανδή πρωταθλήτρια ελεύθερης κατάδυσης που είχε συνδέσει ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της καριέρας της με την Καλαμάτα. Εκεί, το 2013, σε ηλικία μόλις 20 ετών, κατέκτησε το πρώτο της παγκόσμιο ρεκόρ, ολοκληρώνοντας μια κατάδυση στα 90 μέτρα.

Την είδηση του θανάτου της γνωστοποίησε η οικογένειά της με ανάρτηση στο Facebook, όπως μεταδίδει το Spiegel.

«Ήταν μια ευγενική, αυθόρμητη, περιπετειώδης και δυνατή γυναίκα. Καμία πρόκληση δεν ήταν υπερβολικά μεγάλη για εκείνη και όταν έθετε έναν στόχο, τον επιδίωκε με αποφασιστικότητα», ανέφεραν οι δικοί της άνθρωποι.

Τη θλίψη της εξέφρασε και η Διεθνής Ένωση για την Ανάπτυξη της άπνοιας (AIDA), σημειώνοντας ότι η Γκράσμεϊερ είχε αποσυρθεί από τον αθλητισμό.

Από ένα μάθημα στην Ταϊλάνδη στα ρεκόρ

Η επαφή της με τον υποβρύχιο κόσμο ξεκίνησε σε ένα ταξίδι στην Ταϊλάνδη, μετά την αποφοίτησή της από το σχολείο. Όπως είχε αφηγηθεί το 2015 σε συνέντευξή της στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου του Μάαστριχτ, όπου σπούδαζε Ιατρική, το πρώτο μάθημα κατάδυσης δεν της είχε αφήσει την αίσθηση ελευθερίας που αναζητούσε: αισθανόταν «βαριά και περιορισμένη».

Λίγους μήνες αργότερα γνώρισε την ελεύθερη κατάδυση. Παρακολούθησε ένα μάθημα, άρχισε να προπονείται και σύντομα βρέθηκε να συμμετέχει σε αγώνες.

Μόλις έναν χρόνο προπόνησης αργότερα ήρθε το παγκόσμιο ρεκόρ στην Καλαμάτα. Αγωνιζόμενη στην ελεύθερη βύθιση – την κατηγορία στην οποία ο δύτης χρησιμοποιεί σχοινί για την κάθοδο και την επιστροφή στην επιφάνεια – έφτασε στα 90 μέτρα. Η προσπάθειά της διήρκεσε συνολικά τέσσερα λεπτά και 19 δευτερόλεπτα.

Το 2016, στο Μποναίρ της Καραϊβικής, βελτίωσε την επίδοσή της, φτάνοντας στα 92 μέτρα, ενώ κατείχε και εθνικά ρεκόρ σε άλλες κατηγορίες.

Η ψυχική δύναμη πίσω από την κατάδυση

Για τη Γκράσμεϊερ, η επίδοση δεν εξαρτιόταν μόνο από τη σωματική προετοιμασία. Στην ίδια συνέντευξη είχε περιγράψει πόσο καθοριστική είναι η διαχείριση του φόβου όταν ο αθλητής βρίσκεται κάτω από το νερό.

«Η ελεύθερη κατάδυση είναι ένα άθλημα που απαιτεί μεγάλη ψυχική δύναμη», είχε πει, εξηγώντας ότι ακόμη και σε βάθος δέκα μέτρων η αδυναμία άμεσης επιστροφής στην επιφάνεια μπορεί να προκαλέσει πανικό.

Αυτή η πρόκληση, όπως τόνιζε, παρέμενε ακόμη και για έμπειρους αθλητές που έφταναν στα 80 μέτρα. Η δική της προσέγγιση ήταν να επιτυγχάνει μια κατάσταση βαθιάς ηρεμίας, την οποία παρομοίαζε με διαλογισμό.