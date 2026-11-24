Θέση για το περιστατικό της καταδίωξης στη Λεωφόρο Συγγρού έλαβε με επίσημη δήλωσή του ο πληρεξούσιος δικηγόρος της οικογένειας της 51χρονης οδηγού, υπογραμμίζοντας πως η υπόθεση έχει πλέον παραπεμφθεί στην κρίση της Δικαιοσύνης.

Στη δήλωσή του, ο νομικός εκπρόσωπος απευθύνει έκκληση προς τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και κάθε τρίτο να σεβαστούν το τεκμήριο αθωότητας, την ιδιωτική ζωή και το ιατρικό απόρρητο της γυναίκας, δίνοντας απόλυτη προτεραιότητα στην προστασία των ανήλικων παιδιών της.

Ταυτόχρονα, απαγορεύει ρητά τη δημοσιοποίηση οποιουδήποτε στοιχείου θα μπορούσε να οδηγήσει στην ταυτοποίηση της ίδιας ή των τέκνων της, ενώ αξιώνει την άμεση απόσυρση και διαγραφή από το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάθε οπτικοακουστικού υλικού στο οποίο διακρίνεται καθαρά το πρόσωπό της.

Κλείνοντας, διαψεύδει κατηγορηματικά πρόσφατες τηλεοπτικές αναφορές που αφορούν την κατάσταση της υγείας και τα ευαίσθητα προσωπικά της δεδομένα, χαρακτηρίζοντάς τες ψευδείς, συκοφαντικές και αξιόποινες, και ζητά να σταματήσει άμεσα η αναπαραγωγή τους.

Αναλυτικά η δήλωση:

«Ως πληρεξούσιος δικηγόρος της οικογένειας της 51χρονης οδηγού, αναφορικά με το πρόσφατο περιστατικό στη Λεωφόρο Συγγρού, δηλώνω ότι η υπόθεση τελεί πλέον υπό την κρίση της Δικαιοσύνης, ενώπιον της οποίας και μόνον θα αξιολογηθούν όλα τα πραγματικά περιστατικά.

Καλούμε τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και κάθε τρίτο να επιδείξουν τον επιβαλλόμενο από τον νόμο σεβασμό στην προσωπικότητα, την ιδιωτική ζωή, το ιατρικό απόρρητο και το τεκμήριο αθωότητάς της και, κυρίως, να διαφυλάξουν την ανηλικότητα και την ψυχική ηρεμία των τέκνων της.

Απαγορεύεται ρητώς η δημοσιοποίηση οποιουδήποτε στοιχείου δύναται να οδηγήσει, άμεσα ή έμμεσα, στην ταυτοποίηση της ίδιας και των ανηλίκων τέκνων της. Περαιτέρω, ζητούμε την άμεση διαγραφή και απόσυρση κάθε ήδη αναρτημένου οπτικοακουστικού υλικού σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή άλλες διαδικτυακές πλατφόρμες, στο οποίο το πρόσωπό της εμφανίζεται ευκρινώς και είναι δυνατή η αναγνώριση και ταυτοποίησή της.

Επιπλέον, με αφορμή αναφορές που προβλήθηκαν χθες σε τηλεοπτικές εκπομπές, περί ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων αυτής, δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι οι εν λόγω ισχυρισμοί είναι απολύτως ψευδείς, ανακριβείς και συκοφαντικοί, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και θίγουν βάναυσα την προσωπικότητα και την αξιοπρέπειά της. Αναπόφευκτα, συμπλήττονται οι οικείοι της και προεχόντως τα ανήλικα τέκνα της, δια όλων αυτών.

Η αναπαραγωγή και διάδοση τέτοιων αναπόδεικτων ισχυρισμών, ιδίως όταν αφορούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και ζητήματα υγείας, συνιστά δεινή και αξιόποινη προσβολή, η οποία δεν μπορεί να γίνει ανεκτή.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος της οικογένειας, Γιώργος Γ. Γεωργίου».