Από το πρωί της Τρίτης 24 Νοεμβρίου βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό της 90χρονης γυναίκας, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν από το χωριό Στουπαίοι της Εύβοιας το μεσημέρι της Δευτέρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline, τις πρώτες ώρες της απουσίας της, αναζήτησαν την ηλικιωμένη ο σύζυγός της μαζί με συγγενικά πρόσωπα. Στην πορεία, ενημέρωσαν τις αρμόδιες αρχές αργά το απόγευμα της Δευτέρας, σημαίνοντας συναγερμό.

Ενίσχυση των ερευνών με ομάδα της ΕΜΑΚ

Στις έρευνες προστέθηκε σήμερα και κλιμάκιο της ΕΜΑΚ. Η ομάδα έφτασε ακτοπλοϊκώς στα Νέα Στύρα με δρομολόγιο από την Αγία Μαρίνα, συνοδευόμενη από διασωστικό σκύλο, προκειμένου να συνδράμει το έργο των αστυνομικών και πυροσβεστικών δυνάμεων.

Παρά την κινητοποίηση, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κανένα ίχνος της 90χρονης.