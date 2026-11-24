Την επιτακτική ανάγκη να δοθεί νέα παράταση στην καταληκτική ημερομηνία για την απογραφή και την ανάρτηση δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα OPEN BUSINESS υπογραμμίζει η Συντεχνία Αρτοποιών Αθήνας, Προαστίων και Περιχώρων (ΣΑΑΠΠ). Με τη διορία της 31ης Δεκεμβρίου να απέχει μόλις έναν μήνα, και παρά την ετήσια παράταση που έχει ήδη χορηγηθεί, ο κλάδος εκφράζει έντονη ανησυχία για τις σοβαρές δυσλειτουργίες που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες.

Γραφειοκρατικό αδιέξοδο και καθυστερήσεις μηχανικών

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Συντεχνίας, η διαδικασία προσκρούει σε σημαντικά γραφειοκρατικά εμπόδια και ελλιπή ενημέρωση, ενώ μέχρι σήμερα δεν έχει προηγηθεί ουσιαστική διαβούλευση της πολιτείας με τους εκπροσώπους του κλάδου για την εξεύρεση πρακτικών λύσεων.

Την κατάσταση επιβαρύνουν περαιτέρω οι μεγάλες καθυστερήσεις από την πλευρά των μηχανικών, οι οποίοι καλούνται να διαχειριστούν έναν τεράστιο όγκο υποθέσεων από επιχειρήσεις που προσπαθούν να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες εντός της προθεσμίας.

Υπέρογκο κόστος για μισθωμένα ακίνητα

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η ΣΑΑΠΠ στις πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις που προκύπτουν για τους επαγγελματίες, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις αγγίζουν ακόμη και τις χιλιάδες ευρώ.

Όπως επισημαίνεται, οι αρτοποιοί καλούνται συχνά να επωμιστούν το κόστος τακτοποίησης ή πιστοποίησης κτιριακών εγκαταστάσεων που δεν τους ανήκουν, καθώς στην πλειονότητά τους λειτουργούν ως μισθωτές στους χώρους όπου στεγάζονται τα καταστήματά τους.

Τα αιτήματα της Συντεχνίας προς τους αρμόδιους φορείς

Προκειμένου να αποφευχθεί ο οικονομικός στραγγαλισμός και οι απρόβλεπτες χρεώσεις για τους επαγγελματίες του κλάδου, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΑΑΠΠ ζητά τον άμεσο προγραμματισμό συνάντησης με το αρμόδιο υπουργείο, την Περιφέρεια και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Στο πλαίσιο αυτού του διαλόγου, η Συντεχνία διεκδικεί τη χορήγηση νέας παράτασης, την παροχή σαφών οδηγιών για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και την ουσιαστική καταγραφή των προβλημάτων που έχουν ανακύψει από την εφαρμογή της πλατφόρμας.