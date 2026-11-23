Αλλάζει το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες και έρχεται ένα πιο χειμωνιάτικο μοτίβο όσο πλησιάζουμε στις γιορτές.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, η χώρα φαίνεται πως θα επηρεαστεί από δύο διαδοχικές ψυχρές μεταβολές, με την πρώτη να τοποθετείται στα μέσα της εβδομάδας και τη δεύτερη να διαφαίνεται στις αρχές Δεκεμβρίου.

Ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς, μέσα από ανάρτησή του, επισημαίνει ότι το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στην επικείμενη πτώση του υδραργύρου, αλλά επεκτείνεται και στην εξέλιξη που θα ακολουθήσει, καθώς η πρόσκαιρη βελτίωση των θερμοκρασιών ενδέχεται να διακοπεί από ένα νέο κύμα ψύχους.

Την ίδια στιγμή, τα διαθέσιμα μετεωρολογικά μοντέλα δείχνουν ότι η δυτική Ελλάδα συγκεντρώνει αυξημένες πιθανότητες για περισσότερες βροχές, ιδιαίτερα κατά τις τελευταίες ημέρες του Νοεμβρίου.

Live η πορεία των βροχοπτώσεων στη χώρα μας:

Πρώτη πτώση της θερμοκρασίας στα μέσα της εβδομάδας

Όπως εξηγεί ο Θοδωρής Κολυδάς, η πρώτη αξιόλογη μεταβολή αναμένεται να εκδηλωθεί στα μέσα της τρέχουσας εβδομάδας, οπότε η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί, σηματοδοτώντας την επιστροφή σε ψυχρότερες συνθήκες.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη μεταβολή δεν φαίνεται να σημαίνει ότι το κρύο θα εγκατασταθεί μόνιμα. Αντίθετα, τα προγνωστικά δεδομένα αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να ακολουθήσει ένα σύντομο διάστημα με υψηλότερες θερμοκρασίες. Η άνοδος αυτή, πάντως, εκτιμάται ότι θα είναι παροδική, καθώς οι ενδείξεις από τα μετεωρολογικά μοντέλα παραπέμπουν σε νέα υποχώρηση του υδραργύρου.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:

Δεύτερη ψυχρή μεταβολή στις αρχές Δεκεμβρίου

Το επόμενο διάστημα που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των μετεωρολόγων είναι οι πρώτες ημέρες του Δεκεμβρίου, όταν διαφαίνεται η πιθανότητα μιας δεύτερης πτώσης της θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, η συγκεκριμένη τάση αποτυπώνεται σε αρκετές περιοχές της χώρας, χωρίς όμως να μπορεί ακόμη να προσδιοριστεί με ακρίβεια πόσο έντονη θα είναι η ψυχρή μεταβολή ή για πόσες ημέρες θα διαρκέσει.

Επομένως, παρότι τα προγνωστικά στοιχεία συγκλίνουν προς μια νέα περίοδο χαμηλότερων θερμοκρασιών, η ένταση και η διάρκεια του δεύτερου κύματος παραμένουν αβέβαιες. Η εικόνα αναμένεται να αποσαφηνιστεί όσο πλησιάζουμε στις αρχές του επόμενου μήνα και τα προγνωστικά μοντέλα θα διαθέτουν περισσότερα δεδομένα.

Καλλιάνος: «Πολλές θα είναι οι βροχές στο τέλος της εβδομάδας»

Ο μετεωρολόγος, Γιάννης Καλλιάνος, με ανάρτησή του στο Facebook αναφέρει πως «υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν αρκετές βροχές και καταιγίδες, αρχικά στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα και στη συνέχεια, μέσα στο προσεχές Σαββατοκύριακο, και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας».

Η ανάρτηση του μετεωρολόγου: