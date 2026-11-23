Η Μαρίνα Σάττι αποκάλυψε πως θα βρεθεί για πρώτη φορά στη σκηνή των MadWalk, ενώ έδωσε και μια μικρή γεύση από την εμφάνισή της.

«Είναι η πρώτη μου φορά που είμαι στα Mad Walk. Θα πω μια ωραία μπαλάντα. Δεν υπάρχει κάτι έτσι πολύ σπουδαίο για μένα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, μίλησε για τις ενδυματολογικές επιλογές που έχει κάνει στο παρελθόν, παραδεχόμενη πως κάποιες από αυτές δεν την εκφράζουν πλέον.

«Εννοείται ότι έχουν υπάρξει εμφανίσεις μου στο παρελθόν που μπορεί να μην μου αρέσουν σήμερα, συμβαίνουν αυτά. Φαντάζομαι τότε, αυτό νόμιζα, αυτό ήξερα, αυτό μπορούσα εκείνη τη στιγμή», είπε.

Τι απάντησε για τα δημοσιεύματα σχετικά με την προσωπική της ζωή

Οι δημοσιογράφοι τη ρώτησαν και για όσα γράφονται κατά καιρούς σχετικά με την προσωπική της ζωή. Η τραγουδίστρια ξεκαθάρισε πως δεν είναι κάτι που την απασχολεί ιδιαίτερα, καθώς στην καθημερινότητά της έχει άλλες προτεραιότητες.

«Όχι δεν με ενοχλούν. Με άλλα πράγματα ασχολούμαι στην καθημερινότητά μου», απάντησε.

Οι φήμες για τη Μαρίνα Σάττι και τον Rack

Το ενδιαφέρον γύρω από την προσωπική ζωή της τραγουδίστριας έχει ενταθεί το τελευταίο διάστημα, καθώς δημοσιεύματα τη θέλουν να βρίσκεται σε σχέση με τον Rack. Μάλιστα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι δύο καλλιτέχνες αναμένεται να πραγματοποιήσουν την πρώτη κοινή επίσημη εμφάνισή τους στο MadWalk, που θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, Tae Kwon Do.

Παράλληλα, υπάρχουν πληροφορίες ότι θα ανέβουν μαζί στη σκηνή, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το μουσικό πρόγραμμα που ενδέχεται να παρουσιάσουν.

Οι δύο καλλιτέχνες έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν στο τραγούδι «Mixtape», το οποίο κυκλοφόρησε το 2024. Από την πλευρά του, ο Rack είχε εκφράσει δημόσια τον θαυμασμό του για τη Μαρίνα Σάττι, χαρακτηρίζοντάς την ως την ωραιότερη Ελληνίδα σε συνέντευξή του στον Fipster.

Ωστόσο, κανένας από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει μέχρι σήμερα τις φήμες περί σχέσης. Έτσι, η εμφάνισή τους στα MadWalk αναμένεται με ενδιαφέρον.

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