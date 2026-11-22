Στο πλευρό της Ρίας Ελληνίδου εμφανίζεται πλέον ο κιθαρίστας Κάρλος Πέρεζ, έπειτα από την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την Άννα Βίσση.

Σε απόσπασμα που δημοσιεύτηκε στο TikTok, ο γνωστός μουσικός πλαισιώνει την τραγουδίστρια επί σκηνής την ώρα που εκείνη ερμηνεύει το κομμάτι «Στο λίγο που σε ξέρω» — το ίδιο τραγούδι μέσα από το οποίο η Ρία Ελληνίδου είχε γνωστοποιήσει αρχικά την κοινή τους μουσική σύμπραξη.

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Λίγες ημέρες πριν από την πρεμιέρα της τραγουδίστριας και του Κωνσταντίνου Αργυρού στο Κέντρο Αθηνών, η ίδια είχε αναρτήσει στο Instagram ένα story όπου πόζαρε δίπλα στον Κάρλος Πέρεζ, σημειώνοντας χαρακτηριστικά «Στο λίγο που σε ξέρω…».

Ο κιθαρίστας είχε ανακοινώσει το τέλος της συνεργασίας του με την Άννα Βίσση μετά από 11 χρόνια μέσω ανάρτησης τον Απρίλιο, κατά την οποία εξέφραζε την ευγνωμοσύνη του προς το κοινό για τη στήριξη και την αγάπη όλα αυτά τα χρόνια, υπογραμμίζοντας ότι στόχος του ήταν πάντα να βάζει τα δυνατά του για να την κάνει να λάμψει.

Στην ανάρτησή του έγραφε αναλυτικά: «Μετά από 11 γεμάτα χρόνια, η συνεργασία μου με την Άννα Βίσση τελειώνει εδώ. Ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας! Πήρα πάρα πολύ αγάπη όλα αυτά τα χρόνια και ελπίζω και εγώ με τη σειρά μου, πάνω από τη σκηνή, να κατάφερα να δώσω άλλη τόση! Δε θεωρώ και δε θεωρούσα ποτέ τίποτα δεδομένο, ούτε στη «δουλειά» ούτε στη ζωή. Δεν έχω καλύτερο από το να βρίσκομαι πάνω στη σκηνή και να βάζω τα δυνατά μου για να την κάνω να λάμψει. Σας ευχαριστώ όλους και πάλι μέσα από την καρδιά μου! Θα τα πούμε πάλι κάπου, κάποια στιγμή, σε μια επόμενη σκηνή!».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Carlos E. Perez (@carlos_e_perez_)

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