Στη σύλληψη ενός 44χρονου Έλληνα προχώρησαν το μεσημέρι του Σαββάτου (21/11) στην Αθήνα αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, φέρνοντας στο φως υπόθεση διακίνησης πλαστών έργων τέχνης, η αξία των οποίων – εάν ήταν γνήσια – θα άγγιζε το 1,7 εκατομμύριο ευρώ.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί εντόπισαν τον 44χρονο έξω από τον σταθμό του μετρό «Αμπελόκηποι», έχοντας στην κατοχή του έξι πίνακες, που αποδίδονταν στον ζωγράφο Γιώργο Μπουζιάνη. Όπως προέκυψε, ο άνδρας δρούσε για λογαριασμό ενός 49χρονου και σκόπευε να παραδώσει τα έργα έναντι του ποσού των 5.150 ευρώ.

Στους αστυνομικούς, ο συλληφθείς υποστήριξε πως γνώριζε τον 49χρονο από το 2014 και ότι εκείνος του είχε ζητήσει να παραλάβει τα έργα από την οικία του. Παράλληλα, υπέδειξε τον 49χρονο ως τον διαχειριστή του λογαριασμού μέσω του οποίου είχαν δημοσιευτεί αγγελίες πώλησης των έργων. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του 44χρονου, ο δεύτερος εμπλεκόμενος, ο οποίος δεν έχει συλληφθεί, διαμένει στις ΗΠΑ, όπου ιερουργεί ως αρχιμανδρίτης στην Τάμπα της Φλόριντα.

Σε βάρος του 44χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση πλαστών έργων τέχνης, διακεκριμένη απάτη και παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο 49χρονος Έλληνας, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται.

Πώς ξετυλίχθηκε το κουβάρι της υπόθεσης

Αφορμή για την έρευνα των Αρχών στάθηκε καταγγελία σχετικά με την ανάρτηση προς πώληση, σε διαδικτυακή πλατφόρμα αγοραπωλησιών, δύο έργων τέχνης αποδιδόμενων στον γνωστό ζωγράφο, τα οποία φέρονταν να είναι πλαστά και να συνοδεύονται από ψευδή πιστοποιητικά γνησιότητας.

Από την αξιοποίηση των στοιχείων προέκυψε ότι τα συγκεκριμένα έργα ενδέχεται να εντάσσονταν σε ευρύτερη δραστηριότητα κατασκευής και διακίνησης πλαστών πινάκων με πλαστά πιστοποιητικά. Στο πλαίσιο αυτό, το Σάββατο εντοπίστηκε ο 44χρονος, ο οποίος φέρεται να ενεργούσε για λογαριασμό του 49χρονου, να κατέχει έξι έργα αποδιδόμενα στον Γιώργο Μπουζιάνη, τα οποία επρόκειτο να πουλήσει έναντι 5.150 ευρώ.

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Ακολούθησαν κατ’ οίκον έρευνες, παρουσία δικαστικού λειτουργού, κατά τις οποίες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

35 έργα τέχνης αποδιδόμενα σε γνωστούς Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες

2.750 ευρώ σε μετρητά

97 χρυσές λίρες

4 χρυσά γαλλικά νομίσματα

2 πολύτιμοι λίθοι

Τα κατασχεθέντα έργα εξετάστηκαν από ιστορικό τέχνης και τεχνοκριτικό με εμπειρία στην εκτίμηση και ασφάλιση έργων, η οποία γνωμάτευσε ότι πρόκειται για μη αυθεντικές απομιμήσεις. Σύμφωνα με την ίδια εκτίμηση, εφόσον τα έργα ήταν γνήσια, η συνολική τους αξία θα ανερχόταν περίπου στο 1.700.000 ευρώ.

Παράλληλα, διορίστηκε πραγματογνώμονας για την επίσημη διακρίβωση της γνησιότητας των έργων και των συνοδευτικών πιστοποιητικών τους. Ο 44χρονος συλληφθείς οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί η πλήρης έκταση της παράνομης δραστηριότητας και τυχόν εμπλοκή και άλλων προσώπων.

Ποιος ήταν ο Γιώργος Μπουζιάνης

Ο Γιώργος Μπουζιάνης (1885–1959), τα έργα του οποίου ισχυριζόταν ότι πουλούσε το κύκλωμα, θεωρείται ο σημαντικότερος Έλληνας εκπρόσωπος του εξπρεσιονισμού. Γεννημένος στην Αθήνα, σπούδασε στη Σχολή Καλών Τεχνών δίπλα σε κορυφαίους δασκάλους (Νικηφόρο Λύτρα, Κωνσταντίνο Βολανάκη, Γεώργιο Ροϊλό και Δημήτριο Γερανιώτη), προτού αναχωρήσει το 1907 για τη Γερμανία. Εκεί φοίτησε στην Ακαδημία Τεχνών του Μονάχου, εργάστηκε στο ατελιέ του Μαξ Λίμπερμαν και συνδέθηκε φιλικά με τον Τζόρτζιο ντε Κίρικο.

Στη Γερμανία, την κοιτίδα του εξπρεσιονισμού, διαμόρφωσε το απολύτως προσωπικό του ύφος, στο οποίο κυριαρχούν ο ανθρωποκεντρισμός, τα έντονα χρώματα και οι παραμορφώσεις του ανθρώπινου προσώπου και σώματος για να αποδοθεί η τραγικότητα της ζωής. Πραγματοποίησε σημαντικές εκθέσεις, έγινε μέλος της Secession του Μονάχου, ενώ από το 1929 έως το 1932 έζησε και δημιούργησε στο Παρίσι. Η άνοδος του ναζισμού και ο στιγματισμός του εξπρεσιονισμού ως «παρηκμασμένης τέχνης» τον ανάγκασαν να επιστρέψει οριστικά στην Αθήνα το 1935.

Στην Ελλάδα, ο διορισμός του στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών δεν προχώρησε ποτέ και ο ζωγράφος ήρθε αντιμέτωπος με τη φτώχεια, τις κακουχίες της Κατοχής και του Εμφυλίου, αλλά και την αρχική αδιαφορία του αθηναϊκού καλλιτεχνικού κύκλου. Η μεγάλη αναγνώριση ήρθε το 1949 με την αναδρομική του έκθεση στον «Παρνασσό», την ίδια χρονιά που υπήρξε ιδρυτικό μέλος της ομάδας «Σταθμοί». Ακολούθησε η συμμετοχή του στη Μπιεννάλε της Βενετίας (1950), ενώ το 1956 έγινε ο πρώτος Έλληνας καλλιτέχνης που τιμήθηκε με το βραβείο του Διεθνούς Διαγωνισμού Γκούγκενχάιμ.

Μετά τον θάνατό του, το σπίτι του στη Δάφνη Αττικής μετατράπηκε σε μουσείο, ενώ σήμερα έργα του κοσμούν την Εθνική Πινακοθήκη και σημαντικές δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.