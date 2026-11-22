Ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση της αεροπορικής ισχύος της χώρας καταγράφεται με την προσθήκη ενός ακόμα υπερσύγχρονου μαχητικού στις τάξεις της Πολεμικής Αεροπορίας.

Πιο συγκεκριμένα η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) προχώρησε στην παράδοση του 63ου κατά σειρά F-16, το οποίο έχει πλέον αναβαθμιστεί στη διαμόρφωση Viper.

Με την παραλαβή του συγκεκριμένου αεροσκάφους, το φιλόδοξο εξοπλιστικό πρόγραμμα μπαίνει στην τελική του ευθεία. Από το σύνολο των 82 μαχητικών του στόλου που έχουν ενταχθεί στον σχεδιασμό, απομένουν πια μόλις 19 αεροσκάφη για να κλείσει ο κύκλος των παραδόσεων.

Τι προσφέρουν τα αναβαθμισμένα Viper στην άμυνα

Όπως αναφέρουν στρατιωτικές πηγές, η πλήρης υλοποίηση του προγράμματος εκσυγχρονισμού αναμένεται να προσδώσει νέα δυναμική και να αναβαθμίσει αισθητά τις επιχειρησιακές δυνατότητες της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο στόλος αποκτά κρίσιμη μάζα μαχητικών κορυφαίας τεχνολογίας, τα οποία ενσωματώνουν προηγμένα συστήματα αισθητήρων, σύγχρονες επικοινωνίες και εξελιγμένα μέσα διαχείρισης αποστολών, εξασφαλίζοντας σαφές πλεονέκτημα στο σύγχρονο πεδίο επιχειρήσεων.