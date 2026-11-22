Στη σύλληψη ενός 61χρονου οπαδού του Ηρακλή που πέταξε μπουκάλι σε παίκτη της ΑΕΚ στον αγώνα των δυο συλλόγων που διεξήχθη στο Ιβανώφειο (νίκησε η Ένωση 87-84) για την 8η αγωνιστική της GBL προχώρησαν οι Αρχές.

Το επιλήψιμο περιστατικό συνέβη στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου του παιχνιδιού κατά την αποχώρηση των ομάδων για τα αποδυτήρια, με το μπουκάλι να μη βρίσκει το στόχο του.

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