Σε κρίσιμη καμπή εισέρχεται το πολιτικό σκηνικό στο Ισραήλ, καθώς οι προσπάθειες για την άρση του αδιεξόδου και την ανάδειξη νέας ηγεσίας περνούν σε φάση εντατικών διαβουλεύσεων.

Πιο συγκεκριμένα την Κυριακή ξεκίνησε ένας νέος κύκλος επαφών ανάμεσα στο κόμμα του απερχόμενου πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και την παράταξη του πολιτικού του αντιπάλου, Γκάντι Άιζενκοτ, ο οποίος διατηρεί την εντολή διερεύνησης για τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης.

Το διακύβευμα των διαπραγματεύσεων

Σκοπός των συνομιλιών είναι να διερευνηθεί το έδαφος και να τεθούν οι βάσεις για τη συγκρότηση ενός νέου κυβερνητικού συνασπισμού. Οι δύο πλευρές καλούνται να αναζητήσουν σημεία σύγκλισης, ώστε να καταστεί εφικτή η διακυβέρνηση της χώρας το επόμενο διάστημα.

Από την πλευρά του, το κόμμα Λικούντ του Μπενιαμίν Νετανιάχου ξεκαθαρίζει τη στάση του ως προς το πλαίσιο της συνεργασίας. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η παράταξη του απερχόμενου πρωθυπουργού, απαραίτητη προϋπόθεση για να προχωρήσει η συμφωνία και να συγκροτηθεί ο συνασπισμός αποτελεί η διασφάλιση ότι θα συνεχιστούν οι βασικοί άξονες της πολιτικής που εφαρμόστηκε μέχρι σήμερα.

Οι αντιπροσωπείες του κεντρώου Yashar του Άιζενκοτ και του Likoud είχαν ραντεβού στη 13.00 ώρα Ελλάδας σε ένα ξενοδοχείο στη Χερτσλιγιά, κοντά στο Τελ Αβίβ, μετέδωσε το ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο 14, έπειτα από μια πρώτη συνάντηση την περασμένη Κυριακή.

Ο Άιζενκοτ έχει προθεσμία έως την 6η Δεκεμβρίου, μια ημερομηνία που θα μπορούσε να παραταθεί κατά 14 ημέρες, προκειμένου να σχηματίσει κυβέρνηση, έπειτα από τις βουλευτικές εκλογές στα τέλη Οκτωβρίου, όπου κανένα από τα δύο κόμματα δεν εξασφάλισε την απόλυτη πλειοψηφία.

Με 48 έδρες στην Κνεσέτ, όπου η απόλυτη πλειοψηφία απαιτεί 61 έδρες, ο συνασπισμός του παραμένει, ωστόσο, διχασμένος ως προς τη στρατηγική που πρέπει να υιοθετηθεί για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού. Οι επιλογές ποικίλλουν, από μια συμμαχία με τα υπερορθόδοξα κόμματα έως μια προσέγγιση με τα αραβικά κόμματα ή τον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας με το Λικούντ.

Χθες, το Γιασάρ παρουσίασε τη διεξαγωγή των συνομιλιών ως «μια πραγματική δέσμευση υπέρ του σχηματισμού της ευρύτερης δυνατής κυβέρνησης», διευκρινίζοντας ότι ο Γκάντι Άιζενκοτ είχε ζητήσει από τους εκπροσώπους του να διερευνήσουν όλες τις δυνατότητες.

Ωστόσο, το Λικούντ έθεσε αμέσως μετά αρκετούς όρους για τη συμμετοχή του σε μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας.

Το Λικούντ απαιτεί, μεταξύ άλλων, τον τερματισμό «όλων των προσωπικών επιθέσεων και της υποκίνησης μίσους» που, σύμφωνα με το ίδιο, στρέφονται κατά του απερχόμενου πρωθυπουργού και της κυβέρνησής του, καθώς και τη δέσμευση για τον σχηματισμό μιας κυβέρνησης συνασπισμού που θα περιλαμβάνει «όλα τα κόμματα που υποστηρίζουν την ύπαρξη του Κράτους του Ισραήλ ως εθνικού κράτους του εβραϊκού λαού», χωρίς τη συμμετοχή των αραβικών κομμάτων.

Αξιώνει επίσης μια συμφωνία επί διαφόρων σημαντικών πολιτικών προσανατολισμών, ιδίως την απόρριψη της δημιουργίας ενός Παλαιστινιακού κράτους, τη διατήρηση του ισραηλινού ελέγχου σε εδάφη στη Συρία, στον Λίβανο και τη Λωρίδα της Γάζας.

Σε κάθε περίπτωση, ο Γκάντι Άιζενκοτ προειδοποιεί ότι δεν θα επιτρέψει οι συζητήσεις να συνεχιστούν επ’ αόριστον: εάν οι διαπραγματεύσεις δεν σημειώσουν πρόοδο, «σκοπεύω να σχηματίσω κυβέρνηση εθνικής έκτακτης ανάγκης, την οποία στη συνέχεια θα προσπαθήσω να διευρύνω, είτε πριν είτε μετά την ορκωμοσία της» στο Κοινοβούλιο, δήλωσε την Παρασκευή.