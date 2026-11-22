Δραματικές ώρες εκτυλίσσονται στην Ουκρανία, καθώς οι αρχές δίνουν μάχη με τον χρόνο στα συντρίμμια ενός κτιρίου κατοικιών που δέχθηκε πλήγμα τις πρωινές ώρες.

Σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εκφράζονται σοβαροί φόβοι ότι τουλάχιστον 14 άτομα ενδέχεται να παραμένουν εγκλωβισμένα κάτω από τα ερείπια.

Πιο συγκεκριμένα, το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί στην ευρύτερη περιφέρεια του Κιέβου. Στόχος έγινε συγκρότημα κατοικιών, το οποίο επλήγη από ρωσικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone), προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές στη δομή του κτιρίου.

«Τμήμα ενός πενταώροφου κτιρίου διαμερισμάτων κατέρρευσε ύστερα από ρωσική επίθεση με drone. Ευχαριστώ αυτούς που ανταποκρίθηκαν πρώτοι για την ταχεία δράση τους: εννέα άνθρωποι έχουν ήδη απομακρυνθεί, και η πυρκαγιά (σ.σ.: που ξέσπασε) έχει τεθεί υπό έλεγχο», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο X.

Τοπικοί αξιωματούχοι δήλωσαν παράλληλα ότι δύο άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένας έφηβος, τραυματίστηκαν.

Πλάνα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης δείχνουν διασώστες να διεξάγουν έρευνες σε μεγάλο σωρό από ερείπια και να βοηθούν κατοίκους να κατέβουν από το κτίριο που υπέστη ζημιές με σκάλα και πλατφόρμα γερανού.

Παράλληλα ρωσικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν σήμερα επικαλούμενα Ρώσους τοπικούς αξιωματούχους ότι 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στην περιφέρεια του Κρασνοντάρ στη Ρωσία.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε επικαλούμενο δηλώσεις των περιφερειακών αρχών του Κρασνοντάρ, σύμφωνα με τις οποίες οι τέσσερις από αυτούς τραυματίστηκαν στο χωριό Αφίπσκι, όπου βρίσκεται διυλιστήριο πετρελαίου το οποίο έχει δεχθεί επανειλημμένως επίθεση από την Ουκρανία τους τελευταίους μήνες.