Σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την εξαφάνιση της 3χρονης Μαντλίν ΜακΚαν από διαμέρισμα στο Αλγκάρβε της Πορτογαλίας το 2007, νέα ανατριχιαστικά στοιχεία έρχονται στο φως μέσα από δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας «The Mail on Sunday». Ένας πρώην συγκρατούμενος του 49χρονου Κρίστιαν Μπρίκνερ υποστηρίζει ότι ο βασικός ύποπτος του εκμυστηρεύτηκε στη φυλακή την απαγωγή και τη δολοφονία ενός «μικρού ξανθού κοριτσιού».

Ο λόγος για τον 52χρονο σήμερα Λαουρέντιου Κόντιν, πρώην διαρρήκτη που εργάζεται πλέον ως διανομέας. Ο Κόντιν κρατούνταν στην ίδια φυλακή με τον Μπρίκνερ κοντά στο Ανόβερο το 2019, έναν χρόνο προτού η αστυνομία τον κατονομάσει ως κύριο ύποπτο. Όταν το 2020 το όνομα του Γερμανού καταδίκου συνδέθηκε με την υπόθεση της Μαντλίν, ο Κόντιν συνειδητοποίησε ποιο θα μπορούσε να είναι το παιδί της ιστορίας και τον Οκτώβριο του 2024 κατέθεσε όσα γνώριζε στη γερμανική ομοσπονδιακή αστυνομία (BKA).

Η ανατριχιαστική περιγραφή της «ομολογίας»

Μιλώντας στη βρετανική εφημερίδα, ο 52χρονος περιέγραψε τις συζητήσεις που είχε πίσω από τα κάγκελα με τον Μπρίκνερ: «Ο Μπρίκνερ ερχόταν στο κελί μου στη φυλακή», ανέφερε και συνέχισε: «Μου είπε ότι τον ελκύουν σεξουαλικά τα μικρά παιδιά και ότι συχνά άρπαζε μικρά κορίτσια με το τροχόσπιτό του… και προχωρούσε σε αρρωστημένες πράξεις μαζί τους. Μια μέρα, με ρώτησε αν θα μπορούσε η αστυνομία να βρει το DNA του σε ένα παράθυρο, επειδή πήδηξε από αυτό κρατώντας ένα μικρό παιδί στην αγκαλιά του».

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, ο Μπρίκνερ του περιέγραψε αρχικά μια διάρρηξη σε ξενοδοχείο στην Πράια ντα Λουζ το 2007, όπου αναζητούσε χρήματα και κοσμήματα. «Μου είπε ότι έψαχνε χρήματα, αλλά βρήκε μόνο ένα μικρό ξανθό κοριτσάκι που κοιμόταν», σημείωσε ο Κόντιν.

Όπως ισχυρίζεται ο μάρτυρας, ο 49χρονος άρπαξε το παιδί, οδήγησε για έως και 45 λεπτά με το τροχόσπιτό του, στάθμευσε και του επιτέθηκε σεξουαλικά. «Μετά από μία ώρα, είδε μπλε φώτα. Πανικοβλήθηκε γιατί πίστευε ότι η αστυνομία έψαχνε το παιδί», πρόσθεσε, αναφέροντας πως τότε τη σκότωσε. Μάλιστα, ο Κόντιν φέρεται να έδωσε στις γερμανικές αρχές λεπτομερή περιγραφή και για τον τρόπο της δολοφονίας, η οποία ωστόσο δεν έχει δημοσιοποιηθεί. «Νόμιζα ότι ήταν απλώς μια ιστορία για να καυχηθεί. Τώρα, όμως, πιστεύω ότι είναι αλήθεια», τόνισε.

Άκαρπες οι έρευνες στο Λάγκος και η στάση του Μπρίκνερ

Επτά μήνες μετά την ανάκριση του Κόντιν, Γερμανοί ερευνητές σε συνεργασία με την πορτογαλική αστυνομία εξασφάλισαν εντάλματα και πραγματοποίησαν τριήμερη έρευνα σε θαμνώδεις εκτάσεις στην περιοχή του Λάγκος, σχεδόν τέσσερα μίλια από το θέρετρο Ocean Club όπου παραθέριζε η οικογένεια ΜακΚαν και κοντά σε μια καλύβα στην οποία ζούσε ο Μπρίκνερ. Η επιχείρηση, ωστόσο, δεν οδήγησε σε κάποιο σημαντικό εύρημα.

Ο Κρίστιαν Μπρίκνερ, ο οποίος αποφυλακίστηκε τον Σεπτέμβριο του 2025 έχοντας εκτίσει ποινή για άσχετη υπόθεση βιασμού στην Πορτογαλία το 2005 (και έχοντας απορρίψει λίγο νωρίτερα αίτημα της βρετανικής αστυνομίας για συνέντευξη), αρνείται σταθερά κάθε ανάμειξη στην εξαφάνιση της μικρής Μαντλίν. Παρότι παραμένει βασικός ύποπτος για τις γερμανικές αρχές, οι εισαγγελείς δεν του έχουν απαγγείλει κατηγορίες λόγω έλλειψης επαρκών στοιχείων, ενώ ο δικηγόρος του αρνήθηκε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο για το ρεπορτάζ.