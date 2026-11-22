Στη σύλληψη μιας 55χρονης γυναίκας ελληνικής καταγωγής, για εμπορία ανθρώπων με σκοπό τη γενετήσια εκμετάλλευση 45χρονης γυναίκας, η οποία είναι άτομο με αναπηρία και παρουσιάζει ιδιαίτερη ψυχοδιανοητική ευαλωτότητα, προχώρησαν απογευματινές ώρες της Παρασκευής 20 Νοεμβρίου στην Αθήνα αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.).

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από την εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση που είχε πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου σε 10 οίκους ανοχής στο κέντρο της Αθήνας, με τη συνδρομή της μη κυβερνητικής οργάνωσης «Our Rescue», όπου διαπιστώθηκε ότι όλοι οι χώροι λειτουργούσαν παρά τις επανειλημμένες δημοτικές αποφάσεις σφράγισης, οδηγώντας σε 23 συνολικά συλλήψεις, 22 γυναικών και ενός άνδρα, για παραβίαση σφραγίδων.

Σε έναν από αυτούς τους σφραγισμένους οίκους ανοχής εντοπίστηκε η 45χρονη, με την περαιτέρω έρευνα και την εξέταση από πραγματογνώμονα ψυχολόγο να επιβεβαιώνουν την ιδιαίτερη ψυχοδιανοητική ευαλωτότητά της και τις ενδείξεις ότι αποτελούσε θύμα εμπορίας ανθρώπων.

Ο τρόπος δράσης της 55χρονης και η συναισθηματική χειραγώγηση

Σύμφωνα με την προανακριτική έρευνα, η 55χρονη είχε προσεγγίσει την παθούσα πριν από περίπου έναν χρόνο, γνωρίζοντας εξαρχής την αναπηρία και την ευάλωτη θέση της, και άσκησε επανειλημμένες πιέσεις και συναισθηματική επιρροή προκειμένου να την πείσει να απασχοληθεί ως εκδιδόμενη:

Μεταφορά και παρακράτηση εσόδων: Η κατηγορούμενη μετέφερε την 45χρονη σε οίκους ανοχής στο κέντρο της Αθήνας, όπου πραγματοποιούσε ερωτικά ραντεβού, παρακρατώντας μεγάλο μέρος των χρημάτων.

Υποσχέσεις και απόκρυψη: Παρότι η 45χρονη εξέφραζε κατά διαστήματα την αντίθεσή της και διέκοπτε τη δραστηριότητα, η 55χρονη την έπειθε να επιστρέψει με πιέσεις, υποσχέσεις για υψηλές απολαβές και μεθόδους συναισθηματικής χειραγώγησης, ενώ την καθοδηγούσε να αποκρύπτει την πραγματική φύση της απασχόλησής της από το οικογενειακό και κοινωνικό της περιβάλλον.

Τα κατασχεθέντα και η προστασία της παθούσας

Κατόπιν αξιοποίησης των στοιχείων, αστυνομικοί του Τμήματος Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων εντόπισαν την 55χρονη στην Αθήνα και προχώρησαν στη σύλληψή της, ενώ από τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 κινητά τηλέφωνα και ιδιόχειρες σημειώσεις.

Στην 45χρονη παρασχέθηκε η προβλεπόμενη αρωγή και προστασία από την αρμόδια Υπηρεσία της Δ.Α.Ο.Ε., ενώ η 55χρονη συλληφθείσα οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.