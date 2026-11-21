Επιχειρησιακή δράση για τον εντοπισμό καταστημάτων στα οποία διεξάγονται παράνομα τυχερά παίγνια οργάνωσε και υλοποίησε το απόγευμα της Πέμπτης, 19 Νοεμβρίου 2026, στην Αθήνα η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.), με τη συνδρομή επιχειρησιακών ομάδων.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 7 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, σε 3 εκ των οποίων διαπιστώθηκαν κατά περίπτωση παραβάσεις της νομοθεσίας περί παιγνίων και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Συνολικά συνελήφθησαν 5 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 2 κατηγορούμενοι.

Τι διαπιστώθηκε ανά κατάστημα

Ειδικότερα, κατά τους αστυνομικούς ελέγχους εντοπίστηκαν παραβάσεις στις εξής περιοχές:

Περιστέρι: Η προσωρινά υπεύθυνη του καταστήματος, ενεργώντας και για λογαριασμό του ιδιοκτήτη, με τη συνδρομή εργαζόμενης, επέτρεπε τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων τύπου «φρουτάκια» μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών σε πελάτισσα, ενώ στη διοργάνωση συμμετείχε ακόμη μία γυναίκα που περιλαμβάνεται στη δικογραφία. Επιπλέον, είχαν εγκατασταθεί κάμερες επιτήρησης χωρίς άδεια και σε συνδυασμό με την ελεγχόμενη είσοδο, είχαν ληφθεί μέτρα για την καθυστέρηση και παρεμπόδιση των αστυνομικών ελέγχων.

Πολύγωνο: Ο ιδιοκτήτης καταστήματος είχε εγκαταστήσει 3 παιγνιομηχανήματα τύπου «φρουτάκια» χωρίς την απαιτούμενη άδεια.

Άγιος Παντελεήμονας: Είχαν τοποθετηθεί εξωτερικά του καταστήματος 3 κάμερες επιτήρησης χώρων χωρίς την προβλεπόμενη άδεια.

Τα κατασχεθέντα από τις έρευνες

Συνολικά, από τις έρευνες στους ελεγχόμενους χώρους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 7 κεντρικές μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών (servers), 34 κεντρικές μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών, μία οκταθέσια ατμοσφαιρική ρουλέτα, 3 παιγνιομηχανήματα τύπου «φρουτάκια», 15 κάμερες επιτήρησης, ένα ασύρματο τηλεχειριστήριο απενεργοποίησης ηλεκτρονικών υπολογιστών, ένα καταγραφικό, 6 οθόνες ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και το χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ μία εξ αυτών αφέθηκε ελεύθερη κατόπιν προφορικής εντολής του αρμόδιου Εισαγγελέα.