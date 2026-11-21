Μέσα από το προσωπικό της προφίλ στο TikTok, η Ελευθερία Ελευθερίου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους πως το φαινόμενο των διαρρήξεων στην περιοχή της συνεχίζεται, καθώς αυτή τη φορά στόχος κλοπής παραλίγο να γίνουν οι γείτονές της. Η γνωστή τραγουδίστρια υπογράμμισε μάλιστα πως πρόκειται για τον ίδιο δράστη που είχε προσπαθήσει να εισβάλει και στο δικό της σπίτι πριν από λίγους μήνες, εμφανιζόμενη εμφανώς ταραγμένη και αγανακτησμένη με την όλη κατάσταση.

Πώς περιέγραψε η Ελευθερία Ελευθερίου τη διάρρηξη στους γείτονές της

Όπως εξήγησε, οι γείτονές της, που μένουν στον ίδιο όροφο με εκείνη, επικοινώνησαν μαζί της και την ενημέρωσαν ότι ένας άνδρας είχε σκαρφαλώσει στο μπαλκόνι του διαμερίσματός της, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στο διπλανό σπίτι. Μάλιστα, εκείνη την ώρα ο ένοικος του γειτονικού διαμερίσματος βρισκόταν μέσα στο σπίτι και καθόταν στον καναπέ, όταν αντιλήφθηκε δύο χέρια να προσπαθούν να ανοίξουν την μπαλκονόπορτα. Ο ίδιος αντέδρασε, κυνήγησε τον άνδρα και προχώρησε σε καταγγελία στην Αστυνομία.

Όπως υποστηρίζει, οι αστυνομικές Αρχές γνωρίζουν την ταυτότητά του και το σημείο όπου διαμένει, ενώ φέρεται να έχει συλληφθεί επανειλημμένα στο παρελθόν, χωρίς ωστόσο να αποτραπεί η επανάληψη παρόμοιων περιστατικών. Η Ελευθερία Ελευθερίου εκφράζει την αγανάκτησή της για την κατάσταση, στρέφοντας τα βέλη της προς το σύστημα ασφαλείας και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τέτοιου είδους υποθέσεις.

«Κατέβηκα που λέτε στην Κύπρο για δουλειά, μου έστειλε μήνυμα το ζευγάρι που μένει στον ίδιο όροφο με εμένα στο διπλανό διαμέρισμα, θρασύτατα έτσι ένας τύπος σκαρφάλωσε στο δικό μου το διαμέρισμα 7 το απόγευμα και πήγε στα παιδιά δίπλα. Στο διπλανό διαμέρισμα. Το παιδί ήταν στο σπίτι του εκείνη την ώρα, καθόταν στον καναπέ του. Είδε δύο χέρια να προσπαθούν να ανοιξουν την μπαλκονόπορτα ενώ εκείνος ήταν στο σπίτι. 7 το απόγευμα που ανοίγουμε τα μπαλκόνια μας, θα φοβόμαστε πλέον να αφήνουμε τις μπαλκονόπορτες ανοιχτές; Το παιδί τον κυνήγησε, έκανε και καταγγελία.

Φερόμενος ναι μεν δράστης είναι αυτός που τον είδα 10 το βράδυ να προσπαθεί να μπει στο σπίτι μου; Αυτός είναι, τα ξέρει η αστυνομία. Ξέρει ποιος είναι, ξέρει πού μένει. Τον έχουν ήδη πιάσει πολλές φορές και τον έχουν αφήσει ελεύθερο. Καταλαβαίνετε πού ζούμε και σε τι σύστημα θέλουμε να νιώσουμε ότι έχουμε ασφάλεια σε αυτή τη χώρα; Προφανώς και έχει το ελεύθερο να μπαινοβγαίνει στα σπίτια του κόσμου γιατί δεν τους κάνουν τίποτα. Τους πιάνουν, τους βάζουν μέσα, τους αφήνουν έξω, τους ξανά πιάνουν και τους ξανά βγάζουν. Έχει το ελεύθερο να έρχεται ξανά και ξανά. Θα φοβάμαι εγώ να ανοίξω το απόγευμα την μπαλκονόπορτα του σπιτιού μου, να κάνω βόλτα, να αερίσω το σπίτι μου, να απλώσω ρούχα, μήπως και ξανά έρθει γιατί η αστυνομία, το κρατικό μας σύστημα δεν τους κάνει τίποτα».

Όταν ο κλέφτης είχε διαρρήξει το δικό της σπίτι

Τον περασμένο Οκτώβριο η Ελευθερία Ελευθερίου αποκάλυψε ότι έπεσε θύμα διάρρηξης, με την ίδια να περιγράφει μέσα από τα social media ότι διαπίστωσε πως κάποιος είχε μπει στο σπίτι της όταν επέστρεψε από το ταξίδι της στην Αυστραλία.

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε όσα συνέβησαν μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok, περιγράφοντας τις στιγμές που ακολούθησαν όταν αντιλήφθηκε ότι κάποιος είχε παραβιάσει τον προσωπικό της χώρο. Όπως ανέφερε, το περιστατικό συνέβη το βράδυ, περίπου στις 22:00, ενώ η ίδια εκτιμά πως στάθηκε τυχερή, καθώς επέστρεψε τη συγκεκριμένη ώρα και πρώτα κατέβασε τον σκύλο της, προτού αρχίσει να ξεφορτώνει το αυτοκίνητό της.

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