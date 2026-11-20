Για τη σημερινή σχέση του με τον γιο του, Στέφανο Τσιτσιπά, μίλησε ο Απόστολος Τσιτσιπάς, λίγες ημέρες μετά τις αποκαλύψεις του Έλληνα τενίστα για τις δυσκολίες που είχαν αντιμετωπίσει στο παρελθόν.

Ο πατέρας του αθλητή αναφέρθηκε στην προσωπική τους επαφή, αλλά και στο ενδεχόμενο να βρεθούν ξανά μαζί σε επαγγελματικό επίπεδο.

Η εξομολόγηση του Στέφανου Τσιτσιπά και η απάντηση του πατέρα του

Αφορμή για τις νέες δηλώσεις στάθηκε η συνέντευξη του Στέφανου Τσιτσιπά στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και την εκπομπή «The 2Night Show».

Ο Έλληνας πρωταθλητής είχε μιλήσει για τις εντάσεις που είχαν δημιουργηθεί ανάμεσα στον ίδιο και τον πατέρα του κατά τη διάρκεια της κοινής τους πορείας στο τένις.

Όπως είχε εξηγήσει, η διακοπή της επαγγελματικής τους συνεργασίας τους έδωσε την ευκαιρία να δουν τη σχέση τους διαφορετικά, αφήνοντας σε δεύτερο πλάνο την πίεση που συνόδευε την αθλητική τους καθημερινότητα. Μάλιστα, είχε αποκαλύψει ότι πλέον επικοινωνούν καθημερινά και έχουν καταφέρει να έρθουν ξανά κοντά.

«Έχει επανέλθει η σχέση πατέρα γιου»

Ο Απόστολος Τσιτσιπάς επιβεβαίωσε πως η σχέση τους έχει αποκατασταθεί και πως σήμερα οι δυο τους βρίσκονται σε πολύ καλό σημείο.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινή Ζώνη», το πρωί της Παρασκευής 20 Νοεμβρίου, δήλωσε ικανοποιημένος από την επικοινωνία που έχουν πλέον.

«Νομίζω ο Στέφανος τα είπε όλα, δεν υπάρχει κάτι άλλο να πω όσον αφορά τη σχέση πατέρα γιου. Το τένις είναι ένα πανέμορφο άθλημα, νομίζω πως είμαστε ευλογημένοι που μέσα από το τένις έχουμε καταφέρει τόσα πολλά πράγματα. Πάντα υπάρχει πίεση, το τένις είναι ένα άθλημα και όταν το κάνεις επαγγελματικά εννοείται ότι θα υπάρχει πάντα μια πίεση που πρέπει όλοι να διαχειριστούνε. Εννοείται ότι είναι όλα καλά, έχει επανέλθει η σχέση πατέρα γιου. Δε γνωρίζω ακόμη αν θα συνεργαστούμε πάλι επαγγελματικά. Οι σχέσεις μας είναι καταπληκτικές, συνομιλούμε καθημερινά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τι ισχύει για μια πιθανή νέα συνεργασία

Παρότι η προσωπική τους σχέση έχει βελτιωθεί σημαντικά, δεν έχει ξεκαθαρίσει αν ο Απόστολος και ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα συνεργαστούν ξανά στο τένις.

Όπως διευκρίνισε ο πατέρας του αθλητή, δεν υπάρχει προς το παρόν κάποια οριστική απόφαση για το επαγγελματικό τους μέλλον. Αυτό που προέχει, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις του, είναι ότι έχουν αφήσει πίσω τους τις προηγούμενες εντάσεις και διατηρούν πλέον καθημερινή επικοινωνία.

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