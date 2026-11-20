Η Barking Well Media εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, διευκρινίζοντας ότι ο Νίκος Συρίγος δεν θα βρίσκεται πλέον στον αέρα του σταθμού και κατ’επέκταση στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι».

Ωστόσο, ο γνωστός δημοσιογράφος παραμένει στο δυναμικό της εταιρείας παραγωγής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

Η Barking Well Media ανακοινώνει ότι, κατόπιν συνεννόησης και επικοινωνίας με τον τηλεοπτικό σταθμό MEGA, ο Νίκος Συρίγος δεν θα βρίσκεται πλέον στον τηλεοπτικό αέρα του σταθμού.

Ο Νίκος Συρίγος παραμένει στο δυναμικό της Barking Well Media, με την οποία συνεχίζει τη συνεργασία του, αναλαμβάνοντας έναν νέο ρόλο που θα ανακοινωθεί το προσεχές διάστημα.

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