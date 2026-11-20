Ο Κάρλος Πέρεζ συνεχίζει την καλλιτεχνική διαδρομή του με μια νέα συνεργασία. Μετά από περισσότερα από δέκα χρόνια δίπλα στην Άννα Βίσση, ετοιμάζεται να δοκιμαστεί σε ένα διαφορετικό μουσικό περιβάλλον.

Ο γνωστός κιθαρίστας φαίνεται ότι βρίσκει το επόμενο επαγγελματικό βήμα του στο πλευρό της Ρίας Ελληνίδου, με την οποία αναμένεται να μοιραστεί τη σκηνή τη φετινή σεζόν.

Η τραγουδίστρια έχει κερδίσει το ενδιαφέρον του κοινού με τις επιτυχίες της και ετοιμάζεται για μια δυναμική παρουσία στο Κέντρο Αθηνών, συμμετέχοντας στο μουσικό σχήμα του Κωνσταντίνου Αργυρού.

Η πρώτη κοινή εμφάνιση των δύο καλλιτεχνών εκτός σκηνής ήρθε μέσα από μια φωτογραφία που ανέβασε η Ρία Ελληνίδου στα social media.

Όπως ήταν επόμενο, το στιγμιότυπο δεν πέρασε απαρατήρητο και όπως θα δείτε η τραγουδίστρια επέλεξε να το πλαισιώσει με το κομμάτι της «Στο λίγο που σε ξέρω».

Δείτε την φωτογραφία:

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