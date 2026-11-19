Συναγερμός σήμανε στην Αστυνομία της Σάντα Μόνικα το απόγευμα της Δευτέρας 16 Νοεμβρίου, γύρω στις 16:06, έπειτα από ειδοποίηση για την παρουσία ενός άνδρα στη θάλασσα, κοντά στη δυτική πλευρά της προβλήτας.

Όπως αναφέρει το περιοδικό PEOPLE, μέλη της λιμενικής υπηρεσίας έσπευσαν στο σημείο, εντόπισαν τον άνδρα και τον ανέσυραν σε σωστική λέμβο, ξεκινώντας αμέσως καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση.

Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε στην προβλήτα, όπου οι διασώστες συνέχισαν τις προσπάθειες ανάνηψης, ωστόσο στις 16:56 διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Λίγο αργότερα, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο KTLA, η Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Κομητείας του Λος Άντζελες ταυτοποίησε τη σορό, επιβεβαιώνοντας πως πρόκειται για τον 38χρονο ηθοποιό Αλεξάντερ Χάσκιν.

Τι δείχνουν οι κάμερες ασφαλείας για τις τελευταίες του στιγμές

Οι αστυνομικές Αρχές έσπευσαν να διαψεύσουν τα δημοσιεύματα που ήθελαν τον ηθοποιό να είχε εμπλακεί σε διαπληκτισμό με μία γυναίκα προτού πέσει από την προβλήτα. Με επίσημη ανακοίνωσή της, η αστυνομία διευκρίνισε ότι, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων και του υλικού από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής, ο Χάσκιν ήταν εντελώς μόνος του και δεν είχε καμία απολύτως αλληλεπίδραση με άλλο πρόσωπο κατά το χρονικό διάστημα που προηγήθηκε του περιστατικού.

Το μήνυμα στον πατέρα του και τα αναπάντητα ερωτήματα

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν όσα ανέφερε στην εφημερίδα The California Post ο πατέρας του ηθοποιού, Ντέινα Χάσκιν, πρώην μέλος της Τροχαίας της Καλιφόρνιας. Όπως αποκάλυψε, νωρίς το πρωί της Δευτέρας, λίγες μόλις ώρες πριν από τον θάνατό του, ο 38χρονος του είχε στείλει ένα σύντομο γραπτό μήνυμα.

Αν και απέφυγε να δημοσιοποιήσει το περιεχόμενό του, υπογράμμισε πως το συγκεκριμένο μήνυμα «γεννά ακόμη περισσότερα ερωτήματα» γύρω από τις συνθήκες της τραγωδίας.

Παράλληλα, τόνισε ότι ο γιος του δεν είχε δείξει σημάδια έντονης αναστάτωσης το προηγούμενο διάστημα, ενώ αντιθέτως ανυπομονούσε να βρεθεί με την οικογένειά του για τον εορτασμό της Ημέρας των Ευχαριστιών.

Η πορεία του στην τηλεόραση και η συνέχεια της έρευνας

Πέρα από την υποκριτική, μέσα από εμφανίσεις σε δημοφιλείς τηλεοπτικές παραγωγές όπως η σειρά «You» του Netflix, το «The Rookie» του ABC και το «Mayans M.C.» του Hulu, ο Αλεξάντερ Χάσκιν εργαζόταν παράλληλα και ως personal trainer, σύμφωνα με το TMZ.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί πώς ακριβώς βρέθηκε στη θάλασσα, με την έρευνα των Αρχών για να πέσει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του να παραμένει σε πλήρη εξέλιξη.