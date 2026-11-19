Ο Ανδρέας Μικρούτσικος αναφέρθηκε στην περιπέτεια που περνά ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, μέσα από την εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» του Mega, το πρωί της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου. Ο παρουσιαστής, ο οποίος είχε κατά καιρούς επικοινωνία με τον γιο της Αλίκης Βουγιουκλάκη, μοιράστηκε όσα είχε αντιληφθεί μέσα από τις συνομιλίες τους, εξηγώντας ότι εδώ και αρκετό καιρό θεωρούσε απαραίτητο να υπάρξει κάποια παρέμβαση από ανθρώπους του περιβάλλοντός του, προκειμένου να λάβει την κατάλληλη βοήθεια. Μάλιστα, ο Ανδρέας Μικρούτσικος περιέγραψε τη συναισθηματική φόρτιση που ένιωθε κάθε φορά που λάμβανε κάποιο μήνυμα από τον Γιάννη Παπαμιχαήλ, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Κάθε φορά που έβλεπα ότι μου στέλνει μήνυμα, σφίγγονταν η καρδιά μου». Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το πρωί της Πέμπτης 19/11, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Αττικόν».

«Εγώ με τον Γιάννη συνομιλώ, με κάθε τρόπο, πάνω από δυο χρόνια. Δεν έχω να συνεισφέρω κάτι σε σχέση με αυτό που έγινε. Γνώριζα κι εγώ τι συνέβαινε. Ήξερα ότι η πρόνοια είχε κινηθεί και ήδη νοσηλεύεται. Ήμουν φίλος της Αλίκης και συνεργάτης, ο αδελφός μου της είχε γράψει δίσκο, της είχε γράψει μουσική, είχαμε κάνει μαζί μια εκπομπή.

Γνώριζα πολύ καλά και τον πατέρα του, και αυτό είναι το πιο ιδιαίτερο σε σχέση με τον Γιάννη. Τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ τον γνώρισα το 1976. Από κάποιο σημείο και μετά μιλάγαμε καθημερινά, στα πλαίσια αυτής της καθημερινής μας επικοινωνίας προσπάθησα να τον συμφιλιώσω με τον γιο του, γιατί ήδη είχαν τσακωθεί» είπε αρχικά ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

«Ήταν ανυποχώρητος ο Δημήτρης. Στα επόμενα χρόνια γνωρίστηκα με τον Γιάννη και θεώρησα υποχρέωσή μου απέναντι στην Αλίκη και στον Δημήτρη να κρατάω επαφή. Ο Γιάννης πολύ γρήγορα άρχισε να δημιουργεί στον εαυτό του προβλήματα, είναι γνωστά, δε θα μπω στη φύση τους, και άρχισε σιγά σιγά να χάνει επαφή με την πραγματικότητα.

Τον τελευταίο καιρό που αυτό προχώρησε, σχεδόν κάθε βράδυ μου έστελνε μηνύματα, και είχαμε διάλογο, ακόμα και στα μουσικά του έφτανε στην υπερβολή, μου έλεγε ιστορίες που όπως τις διάβαζα, αναστέναζα, αυτές που είχαν δώσει τη σκυτάλη σε θεωρίες συνωμοσίας εναντίον του. Μου μιλούσε για μια εγκληματική οργάνωση οκτώ προσώπων που τον καταδιώκουν» πρόσθεσε ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

«Κάθε φορά που έβλεπα ότι μου στέλνει μήνυμα, σφίγγονταν η καρδιά μου, έλεγα ότι κάποιος πρέπει να τον βοηθήσει. Είχε κόψει όλους τους δεσμούς με το περιβάλλον του κι εγώ γνώριζα τον πατέρα και τη μάνα του, δε γνώριζα τα αδέλφια της Αλίκης. Αν τα γνώριζα, θα έμπαινα μπροστά, γιατί ο Γιάννης είχε δημιουργήσει ένα δίαυλο επικοινωνίας ανάμεσα σε εμένα και αυτόν» κατέληξε ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

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govastiletto.gr – Σε κλινική κατόπιν εισαγγελικής εντολής ο Γιάννης Παπαμιχαήλ