Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα με ένα νεκρό, σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 το πρωί στη Λεωφόρο Αθηνών- Σουνίου, στο ρεύμα προς Σούνιο, λίγο μετά τη λίμνη Βουλιαγμένης.

Μοτοσικλέτα που οδηγούσε νεαρός, περίπου 20 ετών, εξετράπη της πορείας της και ανατράπηκε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός, ο οποίος διακομίστηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου υπέκυψε στα τραύματα του λίγη ώρα αργότερα.

Για το δυστύχημα διενεργείται προανάκριση από την Τροχαία.