Τραγική κατάληξη είχε η πτώση ενός 21χρονου από τον Λευκό Πύργο στη Θεσσαλονίκη, το πρωί της Πέμπτης (19/11), καθώς ο νεαρός υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 11:35, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών Αρχών και του ΕΚΑΒ.

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες, οι οποίοι παρέλαβαν τον νεαρό εν ζωή, αλλά σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση, και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν, ο 21χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, υποκύπτοντας στα σοβαρά τραύματα που είχε υποστεί από την πτώση.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε αυτοκτονία, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση για τις συνθήκες του περιστατικού.

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση.