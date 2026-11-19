Σε προσωρινή διακοπή οδηγήθηκε το πρωί της Πέμπτης η δίκη της Ειρήνης Μουρτζούκου στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Πάτρας, έπειτα από έντονη συναισθηματική φόρτιση κατά τη διάρκεια της κατάθεσης της μητέρας της.

Η 26χρονη ξέσπασε σε λυγμούς και δήλωσε ότι δεν αισθάνεται καλά, όταν άκουσε τη μητέρα της να ζητά από το δικαστήριο να τιμωρηθούν τόσο η κόρη της όσο και όσοι θεωρεί ότι έχουν ευθύνες στην υπόθεση. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε την έδρα στην προσωρινή διακοπή της ακροαματικής διαδικασίας.

«Να τιμωρηθούν όσοι εμπλέκονται»

Κεντρικό πρόσωπο της σημερινής συνεδρίασης ήταν η μητέρα της κατηγορούμενης, η οποία κλήθηκε να καταθέσει για τη σχέση της με την κόρη της και για όσα γνώριζε σχετικά με τις υποθέσεις που εξετάζονται.

Όταν ρωτήθηκε τι ζητά από το δικαστήριο, ανέφερε ότι επιθυμεί την τιμωρία της κόρης της αλλά και όλων όσοι θεωρεί ότι εμπλέκονται, αναφορά που προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Ειρήνης Μουρτζούκου.

Οι παρατηρήσεις της έδρας προς τη μητέρα

Κατά τη διάρκεια της εξέτασής της, η μητέρα της 26χρονης δέχθηκε και αυστηρές παρατηρήσεις από την πρόεδρο και την εισαγγελέα της έδρας.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται από τη δικαστική αίθουσα, της επισημάνθηκε ότι στο παρελθόν δεν είχε εκφράσει προς τις αρμόδιες Αρχές υποψίες ότι η κόρη της θα μπορούσε να σχετίζεται με τους θανάτους των βρεφών, γεγονός που τέθηκε υπό εξέταση από το δικαστήριο.

Στην κατάθεσή της, η ίδια αναφέρθηκε ακόμη σε δυσκολίες που, όπως υποστήριξε, αντιμετώπιζε η Ειρήνη Μουρτζούκου από μικρή ηλικία, λέγοντας ότι είχε επισκεφθεί ψυχολόγο, ενώ έκανε αναφορά και σε χρήση αλκοόλ.

Την επισκέπτεται στις φυλακές

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι, παρότι η μητέρα της Μουρτζούκου έχει δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, ανέφερε ότι εξακολουθεί να επισκέπτεται την κόρη της στις φυλακές.

Η σχέση των δύο γυναικών έχει περάσει τα τελευταία χρόνια από έντονες συγκρούσεις και δημόσιες αντιπαραθέσεις. Παρ’ όλα αυτά, τις προηγούμενες ημέρες είχαν καταγραφεί στιγμές κατά τις οποίες μητέρα και κόρη συνομιλούσαν μέσα στη δικαστική αίθουσα.

Η στάση της Μουρτζούκου στη δίκη

Η Ειρήνη Μουρτζούκου δικάζεται για τον θάνατο τριών βρεφών, εκ των οποίων τα δύο ήταν δικά της παιδιά.

Κατά την έναρξη της δίκης είχε δηλώσει ότι δεν αποδέχεται τις κατηγορίες με τον τρόπο που αυτές περιγράφονται στο κατηγορητήριο, παρά το γεγονός ότι κατά την προδικασία είχε προβεί σε ομολογίες για πράξεις που της αποδίδονται.

Η υπεράσπισή της έχει αφήσει να εννοηθεί ότι η ακριβής θέση της κατηγορούμενης θα αποσαφηνιστεί όσο εξελίσσεται η ακροαματική διαδικασία.

Περίπου 80 μάρτυρες στη δίκη

Η διαδικασία αναμένεται να είναι μακρά, καθώς έχουν κληθεί να καταθέσουν περίπου 80 μάρτυρες, μεταξύ των οποίων συγγενείς, γιατροί, ιατροδικαστές και πρόσωπα από το περιβάλλον της κατηγορούμενης.

Η υπόθεση του μικρού Παναγιωτάκη δεν περιλαμβάνεται στη συγκεκριμένη δίκη και εξετάζεται σε ξεχωριστή δικογραφία.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στο αν και πότε θα συνεχιστεί η σημερινή συνεδρίαση μετά την προσωρινή διακοπή και στην ολοκλήρωση της κατάθεσης της μητέρας της Ειρήνης Μουρτζούκου.