Κλιμάκιο του FBI βρίσκεται εδώ και αρκετά 24ωρα στην Αθήνα προκειμένου να ερευνήσει όλες τις λεπτομέρειες των διασυνδέσεων και των σχέσεων της πρώην Πρέσβεως των ΗΠΑ στην ελληνική πρωτεύουσα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, με επιχειρηματίες και άλλους τρίτους παράγοντες.

Αν και δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα ή από τα κεντρικά του FBI, συγκλίνουσες πληροφορίες από διαφορετικές πηγές, διπλωματικές αλλά και υπηρεσιών ασφαλείας επιβεβαιώνουν την παρουσία του κλιμακίου των Aμερικανών πρακτόρων στην Ελληνική πρωτεύουσα.

Το κλιμάκιο, διερευνά όχι μόνο τις γνωστές σχέσεις της Γκίλφοϊλ με συγκεκριμένους Έλληνες επιχειρηματίες αλλά και άλλες υποθέσεις οι οποίες μέχρι τώρα δεν είναι γνωστές, τουλάχιστον σε δημοσιογραφικό επίπεδο στα ελληνικά Μέσα Ενημέρωσης.

Σημειώνεται πως η Γκίλφοϊλ ανήκε και ανήκει στο πολύ στενό περιβάλλον της οικογένειας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και πως η έρευνα που έχει ήδη αρχίσει στο Αμερικανικό Κογκρέσο για την πρώην Πρέσβη στην Αθήνα, αποτελεί μείζον πρόβλημα για το κύρος και την ηθική υπόσταση της οικογένειας Τραμπ.

Η Γκίλφοϊλ είχε μνηστευθεί τον γιο του Τραμπ και μέχρι και την τελευταία στιγμή εθεωρείτο της απόλυτης εμπιστοσύνης του συστήματος Τραμπ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπό εξέταση φέρεται να βρίσκεται μεταξύ άλλων ο ρόλος του λομπίστα Χρήστου Μαραφάτσου, από το περιβάλλον της πρώην πρέσβειρας, καθώς και οι επαφές και οι φερόμενες συνεννοήσεις της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με την κατασκευαστική εταιρεία AKTOR.

Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό πότε οι Αμερικανοί αξιωματούχοι θα ολοκληρώσουν την έρευνά τους και θα επιστρέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Υπενθυμίζεται πως η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ βρίσκεται στο στόχαστρο των ερευνών που σχεδιάζουν οι Δημοκρατικοί για την κυβέρνηση Τραμπ, καθώς ο βουλευτής Ρόμπερτ Γκαρσία, με επιστολή του, την καλεί να διατηρήσει έγγραφα που σχετίζονται με καταγγελίες για εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων με αντάλλαγμα οικονομικά ή άλλα οφέλη κατά τη διάρκεια της θητείας της.