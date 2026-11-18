Ομόφωνα ένοχη για ανθρωποκτονία με πρόθεση, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κρίθηκε η 33χρονη Αλγερινή για το θάνατο της τρίχρονης κόρης της, ο οποίος σημειώθηκε τον Ιούλιο του 2025.

Το δικαστήριο για τη δολοφονία της μικρής Τζένα, της επέβαλε την ποινή της ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον ποινή φυλάκισης, τριών ετών.

Νωρίτερα, η υπεράσπισης της, ζήτησε την αναγνώριση δύο ελαφρυντικών του πρότερου σύννομου βίου και της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη. Η Εισαγγελέας πρότεινε την απόρριψη τους, με το δικαστήριο να υιοθετεί, τελικά, την πρόταση της.

Υπενθυμίζουμε ότι ο παιδάκι είχε βρεθεί να επιπλέει τα ξημερώματα της Κυριακής 27 Ιουλίου 2025 στην παραλία «Έδεμ» του Παλαιού Φαλήρου. Η σύλληψη της μητέρας της έγινε λίγες ημέρες μετά, αφού οι λιμενικές Αρχές, κατάφεραν να την εντοπίσουν μέσα από εκτενές βιντεοληπτικό υλικό που συγκέντρωσαν.

«Δεν σκότωσα την κόρη μου»

Η κατηγορούμενη, ενώπιον του δικαστηρίου, ισχυρίστηκε ότι δεν σκότωσε την τρίχρονη Τζένα αλλά ότι έπεσε το παιδάκι, μέσα στο σπίτι, στο μπάνιο και επειδή θεώρησε ότι είναι νεκρή, αποφάσισε να την αφήσει στη θάλασσα.

Το χρονικό της τραγωδίας

Τα ξημερώματα της Κυριακής 27 Ιουλίου 2025, η σορός ενός τρίχρονου κοριτσιού, της μικρής Τζένα, εντοπίστηκε να επιπλέει στη θάλασσα, στην παραλία «Έδεμ» του Παλαιού Φαλήρου. Αρχικά, η ταυτότητα του παιδιού ήταν άγνωστη και έτσι ξεκίνησε μεγάλη έρευνα από τις λιμενικές και αστυνομικές Αρχές.

Από την ανάλυση εκτενούς βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, οι Αρχές χαρτογράφησαν τις κινήσεις της μητέρας.

Η 33χρονη καταγράφηκε να μεταβαίνει στο Παλαιό Φάληρο με το τραμ μαζί με τα παιδιά της, έχοντας την τρίχρονη σε καρότσι, και να σταματά σε περίπτερο. Στη συνέχεια κατευθύνθηκε στην παραλία «Έδεμ», όπου άφησε τη Τζένα μέσα στη θάλασσα.

Αποχωρώντας, ξεφορτώθηκε σε θάμνους κοντά στο σπίτι της μια σακούλα με προσωπικά αντικείμενα και το φόρεμα που φορούσε εκείνο το βράδυ, ενώ στη συνέχεια επιχείρησε να διαφύγει στην πατρίδα της.

Λίγες ημέρες μετά τον εντοπισμό του νεκρού παιδιού, οι Αρχές ταυτοποίησαν και συνέλαβαν τη μητέρα.

Κατά την μαραθώνια απολογία της ενώπιον του ανακριτή στις 6 Αυγούστου 2025, αρνήθηκε ότι σκότωσε την κόρη της. Ισχυρίστηκε ότι το παιδί χτύπησε δύο φορές στο μπάνιο του σπιτιού τους, έχασε τις αισθήσεις του και η ίδια, πιστεύοντας σε κατάσταση πανικού ότι ήταν ήδη νεκρό, το μετέφερε και το άφησε στη θάλασσα. Ωστόσο, τα ιατροδικαστικά ευρήματα και το κατηγορητήριο έδειξαν ότι το παιδί βρέθηκε στο νερό ενώ ήταν ακόμη εν ζωή και κατέληξε από πνιγμό.