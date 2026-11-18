Τραγωδία σημειώθηκε στην άσφαλτο της Χαλκίδας, με έναν μοτοσικλετιστή να χάνει τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα. Πρόκειται για τον 66χρονο, πρώην προϊστάμενο των ΚΕΠ Χαλκίδας, Διονύση Γεωργάτο.

Το τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου, προκαλώντας θλίψη στην τοπική κοινωνία, καθώς ο άτυχος άνδρας ήταν ιδιαίτερα γνωστός στην πόλη.

Ο 66χρονος κινείτο με τη μοτοσικλέτα του επί της οδού Ορέστη Μακρή με κατεύθυνση προς τη Λιανή Άμμο. Στο ύψος του σούπερ μάρκετ «Μασούτης», ένα όχημα φέρεται να εξήλθε από παρακείμενο δρόμο, με αποτέλεσμα να συγκρουστούν με τον Διονύση Γεωργάτο. Ο 66χρονος φορούσε το προστατευτικό κράνος, ωστόσο τα τραύματα ήταν θανάσιμα.

Ποιος ήταν ο 66χρονος που έχασε τη ζωή του στο τροχαίο

Ο Διονύσης Γεωργάτος είχε διατελέσει προϊστάμενος στα ΚΕΠ Χαλκίδας και ήταν ιδιαιτέρως γνωστός στην περιοχή για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Ήταν αδελφός του γνωστού χρυσοχόου της Χαλκίδας, Νίκου Γεωργάτου, ο οποίος έχει διατελέσει πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Χαλκίδας.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο παραμένουν προς διευκρίνιση.

Πηγή: Evima