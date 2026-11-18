Την άμεση κινητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας μετά από δύο διαφορετικά περιστατικά με μαθητές στη Μαγνησία περιέγραψε στην ΕΡΤ Βόλου ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, Σωκράτης Σαβελίδης.

Μιλώντας την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2026, ο κ. Σαβελίδης αναφέρθηκε τόσο σε περιστατικό σε γυμνάσιο της περιοχής, όπου μαθητής φέρεται να έγινε στόχος ενός «challenge» από συμμαθητές του, όσο και σε ξεχωριστή υπόθεση μαθήτριας που χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ εκτός σχολικού περιβάλλοντος.

Το περιστατικό με το «challenge» και η εισαγγελική έρευνα

Όπως ανέφερε, στην πρώτη περίπτωση μαθητές γυμνασίου κατέβασαν το παντελόνι συμμαθητή τους στο πλαίσιο ενός «challenge», ενώ υπήρξε και ελαφρά χειροδικία σε βάρος του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το σχολείο αντέδρασε άμεσα και ενεργοποίησε όλα τα διαθέσιμα παιδαγωγικά εργαλεία. Στην υπόθεση ενεπλάκησαν ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί και σύμβουλοι εκπαίδευσης, με στόχο να αποκατασταθεί η ομαλότητα και να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες του περιστατικού.

Ο κ. Σαβελίδης σημείωσε ότι σε επίπεδο σχολείου η κατάσταση εξομαλύνθηκε, ωστόσο η υπόθεση δεν έχει κλείσει, καθώς, όπως ενημερώθηκε η Διεύθυνση Εκπαίδευσης, οι εισαγγελικές αρχές έχουν προχωρήσει στη διερεύνησή της.

Στο νοσοκομείο μαθήτρια μετά από κατανάλωση αλκοόλ

Ξεχωριστό περιστατικό σημειώθηκε μετά τη σχολική γιορτή για το Πολυτεχνείο, όταν μαθήτρια βγήκε με παρέα φίλων και κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αργαλαστής και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Βόλου.

Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανέφερε ότι επικοινώνησε με τους γονείς της και ενημερώθηκε πως η μαθήτρια είναι καλά στην υγεία της.

Παράλληλα, σύμφωνα με όσα είπε, οι αστυνομικές αρχές διερευνούν από πού προμηθεύτηκε η παρέα το αλκοόλ.

Και σε αυτή την περίπτωση κινητοποιήθηκαν ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί και στελέχη της εκπαίδευσης, προκειμένου να υποστηριχθούν το σχολείο και οι μαθητές.

«Το σχολείο παραμένει ένας ασφαλής χώρος για τα παιδιά»

Με αφορμή τα δύο περιστατικά, ο κ. Σαβελίδης θέλησε να επισημάνει τον ρόλο του σχολείου ως προστατευτικού περιβάλλοντος για τους ανηλίκους.

Όπως υποστήριξε, τα σχολεία διαθέτουν πλέον μηχανισμούς υποστήριξης και ελέγχου, σε αντίθεση με κινδύνους που μπορούν να εμφανιστούν ακόμη και μέσα στο σπίτι μέσω της ανεξέλεγκτης χρήσης του διαδικτύου.

Κατά τον ίδιο, το ελληνικό σχολείο εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους ασφαλέστερους χώρους για τα παιδιά, παρά την κριτική που συχνά δέχεται.

Παράλληλα, υπερασπίστηκε τις παρεμβάσεις της Πολιτείας, επισημαίνοντας ότι τα σχολεία έχουν ενισχυθεί με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, οι οποίοι μπορούν να παρέμβουν όταν προκύπτουν σοβαρά περιστατικά.

Έμφαση στον ρόλο της οικογένειας

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ευθύνη της οικογένειας, τονίζοντας ότι οι γονείς πρέπει να αφιερώνουν ουσιαστικό χρόνο στα παιδιά τους.

Ο κ. Σαβελίδης σημείωσε ότι ο «ποιοτικός χρόνος» δεν περιορίζεται στην απλή παρουσία, αλλά προϋποθέτει επικοινωνία, συζήτηση και ενσυναίσθηση, ώστε οι γονείς να μπορούν να αντιλαμβάνονται εγκαίρως τι απασχολεί το παιδί τους.

Όπως είπε, σε αρκετές περιπτώσεις οι ενήλικες χρειάζεται να επανεξετάσουν τις προτεραιότητές τους και να περιορίσουν επαγγελματικούς, οικονομικούς ή κοινωνικούς στόχους, προκειμένου να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στην οικογένεια.

Τόνισε ακόμη ότι το σχολείο αποτελεί το «δεύτερο κάστρο» προστασίας ενός μαθητή, μετά την οικογένεια, υπογραμμίζοντας πως εκπαιδευτικοί και γονείς έχουν κοινή ευθύνη για την πρόληψη επικίνδυνων συμπεριφορών.