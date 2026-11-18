Τις βάσεις για ακόμη στενότερη συνεργασία και ουσιαστική ανταλλαγή τεχνογνωσίας έθεσαν η Αθήνα και η Λευκωσία κατά τη διάρκεια της 4ης Διακυβερνητικής Συνόδου.

Στο πλαίσιο των εργασιών της συνόδου, παρουσία του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, υπεγράφησαν τρεις σημαντικές συμφωνίες που αφορούν νευραλγικές υπηρεσίες των δύο κρατών.

Αναβάθμιση στην υγεία και την ασφάλεια

Οι νέες συμφωνίες επικεντρώνονται στην κοινή εκπαίδευση και την επιχειρησιακή ετοιμότητα. Αρχικά, οι δύο πλευρές προχώρησαν στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας για την άρτια εκπαίδευση των πληρωμάτων ασθενοφόρων.

Παράλληλα, υπογράφηκε δήλωση προθέσεων για την περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών στην αστυνομική εκπαίδευση. Η συγκεκριμένη εξέλιξη ανοίγει τον δρόμο για τη δυνατότητα φοίτησης Κυπρίων σπουδαστών στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Κοινή πλεύση στην ακτοφυλακή

Η τρίτη κατά σειρά συμφωνία επισφραγίζει τη συνεργασία των δύο χωρών στον τομέα της θάλασσας. Ειδικότερα, προβλέπεται η αναβάθμιση της εκπαίδευσης του προσωπικού της ακτοφυλακής μέσα από ένα στοχευμένο πρόγραμμα, το οποίο δίνει την ευκαιρία σε Κύπριους σπουδαστές να φοιτήσουν στις Ελληνικές Ναυτικές Σχολές Αξιωματικών και Υπαξιωματικών.

Σταθερό μέτωπο σε Κυπριακό και ενέργεια

Πέρα από τις επιμέρους συμφωνίες, η Σύνοδος ανέδειξε για άλλη μια φορά τη συμπόρευση Αθήνας και Λευκωσίας στα μεγάλα εθνικά ζητήματα. Κατά τις κοινές τους δηλώσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατέστησε σαφή τη σταθερή και αταλάντευτη στήριξη της Ελλάδας στην προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών, με στόχο την εξεύρεση μιας βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό.

Κλείνοντας, ο Έλληνας πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή ατζέντα, υπογραμμίζοντας την απόλυτη προσήλωση των δύο κυβερνήσεων στην υλοποίηση του στρατηγικού έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης.