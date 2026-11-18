Με επίσημη έπαρση της ελληνικής σημαίας στην Ακρόπολη, δοξολογία στη Μητρόπολη Αθηνών και κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη θα εορταστεί στην Αθήνα, το Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026, η Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων και τα Εισόδια της Θεοτόκου, Προστάτιδος των ΕΔ.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον για τους επισκέπτες παρουσιάζει η στατική έκθεση νέων οπλικών συστημάτων και καινοτομίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί πέριξ του μνημείου της «Κιβωτού Εθνικής Μνήμης».

Η έκθεση θα είναι ανοιχτή για το κοινό από τις 10:00 έως τις 17:00, ενώ στις εκδηλώσεις θα συμμετάσχει η διακλαδική μπάντα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το αναλυτικό πρόγραμμα στην Αθήνα

08:00: Επίσημη έπαρση της ελληνικής σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

10:00–17:00: Στατική έκθεση νέων οπλικών συστημάτων και καινοτομίας πέριξ του μνημείου της «Κιβωτού Εθνικής Μνήμης», ανοιχτή στο κοινό.

11:00: Επίσημη δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου Β΄.

12:00: Κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη.

17:09: Υποστολή της ελληνικής σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

Στο πλαίσιο του εορτασμού, το Σάββατο 21 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί γενικός σημαιοστολισμός των Μονάδων, των Στρατιωτικών Καταστημάτων και των Πολεμικών Πλοίων, από τις 08:00 έως τη δύση του ηλίου.

Κατά τις βραδινές ώρες της ίδιας ημέρας προβλέπεται επίσης η φωταγώγηση των Μονάδων, των Στρατιωτικών Καταστημάτων και των Πολεμικών Πλοίων σε όλη την επικράτεια.