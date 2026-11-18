«Καταφύγιο» σε ένα διαμέρισμα στο Βύρωνα είχε βρει ένας δραπέτης των φυλακών Γερμανίας. Τον 44χρονο «ξετρύπωσαν» αστυνομικοί του Τμήματος Αναζητήσεων και τον συνέλαβαν.

Σύμφωνα με την ενημέρωση των ελληνικών αρχών, σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων.

Συγκεκριμένα, από τις αρχές του μήνα είδε δραπετεύσει και είχε έρθει στη χώρα μας. Την περασμένη Πέμπτη οι αστυνομικοί έκαναν επιχείρηση και μέσα στο σπίτι όπου έμενε κατασχέθηκαν -24- γραμμ. ινδικής κάνναβης και μεταλλικός τρίφτης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.