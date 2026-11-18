Ξεκίνησε η καταβολή του εφάπαξ σε εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. Όπως αναφέρει το kranosgr.com, οι πρώτες πληρωμές πραγματοποιήθηκαν στις 17 Νοεμβρίου 2026, με δικαιούχους να βλέπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μεταξύ όσων πληρώθηκαν βρίσκονται απόφοιτοι της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, τάξης 1994, οι οποίοι είχαν εισέλθει στη Σχολή στις 24 Σεπτεμβρίου 1990.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως το ποσό που καταβλήθηκε στις συγκεκριμένες περιπτώσεις ανέρχεται σε περίπου 106.000 ευρώ.

Ωστόσο, η πληρωμή δεν αφορά το σύνολο της τάξης. Παράλληλα, όπως αναφέρει ο ιστότοπος, δεν προκύπτει ότι πληρώθηκαν αποκλειστικά όσοι είχαν καταθέσει την αίτησή τους νωρίτερα μέσα στην ημέρα υποβολής και είχαν λάβει τους πρώτους αριθμούς πρωτοκόλλου.

Η έναρξη των καταβολών δίνει πλέον μια πρώτη απάντηση στην αναμονή των δικαιούχων, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στη συνέχεια των πληρωμών για όσους δεν έχουν ακόμη λάβει το ποσό που δικαιούνται.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα οι καταβολές θα συνεχιστούν σταδιακά, με εκτιμώμενο ορίζοντα ολοκλήρωσης έως τα μέσα Ιανουαρίου, ώστε να εξοφληθούν όλοι οι δικαιούχοι της συγκεκριμένης διαδικασίας.

Οι πληροφορίες αφορούν αποφοίτους της ΣΣΕ, καθώς και τις αντίστοιχες περιπτώσεις αποφοίτων της ΣΣΑΣ και της ΣΑΝ.

Η ιστοσελίδα διευκρινίζει πως το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης μεταφέρεται με βάση τις δημοσιογραφικές πληροφορίες της και δεν αποτελεί επίσημη ανακοίνωση του αρμόδιου φορέα.