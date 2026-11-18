Με πολλαπλά τραύματα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» ένας 17χρονος που έπεσε από παράθυρο πρώτου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Εγνατία, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, το μεσημέρι της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με το voria.gr, το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στη στάση αστικών λεωφορείων «Κολόμβου». Κατά την πτώση του, ο ανήλικος προσέκρουσε σε στέγαστρο και στη συνέχεια κατέληξε στο έδαφος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σε διάφορα σημεία του σώματός του.

Το κτήριο βρίσκεται στην Εγνατία 16 και ο νεαρός, πριν φτάσει στο έδαφος, πέρασε μέσα από προστατευτικό στέγαστρο από πλέξιγκλας.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο για ιατρική φροντίδα.

Εξετάζεται τι προηγήθηκε της πτώσης

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 17χρονος βρέθηκε στο κενό παραμένουν αδιευκρίνιστες. Υπάρχουν αναφορές περιοίκων ότι ο ανήλικος πιθανότατα εκτελούσε εργασίες. Η πληροφορία αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις αρχές.

Την υπόθεση διερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου. Μέχρι στιγμής δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ενώ εξετάζονται οι ακριβείς συνθήκες της πτώσης