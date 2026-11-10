Αναστάτωση προκλήθηκε στην Θεσσαλονίκη, καθώς το πρωί της Τρίτης 10 Νοεμβρίου, μια γυναίκα έχασε τη ζωή της έπειτα από πτώση από μπαλκόνι.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 08:00 στην περιοχή του Λαγκαδά. Η 66χρονη έπεσε από τον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Από την μέχρι στιγμής έρευνα των Αρχών δεν έχουν προκύψει ίχνη εγκληματικής ενέργειας.

Υπενθυμίζουμε, ότι δυστυχώς ακόμη ένας άνδρας στη Θεσσαλονίκη έχασε τη ζωή του με τον ίδιο τρόπο, σήμερα. Ο 38χρονος έπεσε από μπαλκόνι στην περιοχή Βαρδαρίου.

Πηγή: Thestival