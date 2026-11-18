Συγκλονιστικές διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς τα νεότερα στοιχεία από τις έρευνες δείχνουν πως η προποφόλη ήταν η ουσία που προκάλεσε την άπνοια και την ανακοπή στον τραγουδιστή.

Σύμφωνα με τα πορίσματα, η 56χρονη γιατρός φαίνεται πως υπέπεσε σε ένα μοιραίο σφάλμα ως προς τον τρόπο χορήγησης. Παρότι δεν διέθετε καμία αρμοδιότητα για να διενεργεί αναισθησία, φέρεται να πραγματοποιούσε πλασμαφαιρέσεις στο ιατρείο της Καρνεάδου, με τη συγκεκριμένη διαδικασία να αποβαίνει μοιραία, καθώς η ίδια δεν γνώριζε πώς να διαχειριστεί τις τραγικές συνέπειες.

Το μοιραίο λάθος στον τρόπο χορήγησης

Σύμφωνα με πληροφορίες, καθοριστικό ρόλο δεν έπαιξε μόνο η ίδια η ουσία, αλλά ο λανθασμένος τρόπος με τον οποίο δόθηκε στον καλλιτέχνη.

Αν και το πόρισμα του κ. Ράικου, το οποίο αναλύει διεξοδικά τα γεγονότα, δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, το βασικό συμπέρασμα αποδίδει τον θάνατο στη χορήγηση προποφόλης. Αντί να ακολουθηθεί η ενδεδειγμένη ιατρική πρακτική της σταδιακής χορήγησης σε δόσεις, η γιατρός φέρεται να χορήγησε την ουσία εφάπαξ.

Η χορήγηση μονομιάς προκάλεσε άπνοια και εν συνεχεία ανακοπή, μια πρακτική που στη βιβλιογραφία απαντάται κυρίως σε περιστατικά υγειονομικών που επέλεξαν να βάλουν τέλος στη ζωή τους με αυτόν ακριβώς τον τρόπο.

Το κοκτέιλ ουσιών στο πόρισμα των 30 σελίδων

Στο πολυσέλιδο πόρισμα των 30 σελίδων καταγράφονται αναλυτικά όλες οι ουσίες που ανιχνεύτηκαν στο αίμα του τραγουδιστή. Πέραν της ενδοφλέβιας προποφόλης, γίνεται σαφής αναφορά στη μιδαζολάμη, η οποία χρησιμοποιείται για καταστολή, αναισθησία και αντιμετώπιση επιληπτικών κρίσεων, καθώς και στη φλουμαζενίλη, που αποτελεί το αντίδοτο των βενζοδιαζεπινών. Επιπλέον, οι τοξικολογικές εξετάσεις κατέδειξαν την παρουσία διουρητικών χαπιών και αντιψυχωτικών φαρμάκων.

Η παρέμβαση του ιατροδικαστή για τις παραλείψεις

Σφοδρή κριτική στους χειρισμούς που ακολούθησαν άσκησε ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων, επικρίνοντας την άγνοια γύρω από τη δράση του φαρμάκου και υπογραμμίζοντας ότι η γιατρός δεν προέβη σε καμία ενέργεια για να σώσει τον τραγουδιστή.

Όπως εξήγησε, η αναστροφή της δράσης της προποφόλης επιτυγχάνεται με τη συνεχή χορήγηση οξυγόνου, εκφράζοντας έντονες απορίες για το αν η γιατρός αντιλήφθηκε τι συνέβη, αν παρακολουθούσε συνεχώς το μόνιτορ και αν είχε διαβάσει ποτέ τις οδηγίες χρήσης τέτοιων αναισθητικών.

Από τη στιγμή που παρατηρήθηκε πτώση οξυγόνου, θα έπρεπε αμέσως να του χορηγηθεί, ενώ κρίσιμο παραμένει το ερώτημα κατά πόσο ενημερώθηκε τελικά το ΕΚΑΒ για τις ουσίες που είχαν δοθεί.

Ο ρόλος της αναισθησιολόγου και τα μηνύματα

Πρόσωπο – κλειδί στην εξέλιξη της έρευνας παραμένει η αναισθησιολόγος που συνεργαζόταν με την κατηγορούμενη. Αν και η ίδια υποστήριξε πως εκείνο το μεσημέρι την κάλεσαν για πρώτη φορά από το ιατρείο της Καρνεάδου, ώστε να ρωτήσουν για αναισθητική ουσία, ο ισχυρισμός της καταρρίφθηκε από μηνύματα που είχε ανταλλάξει με την 56χρονη λίγες ημέρες πριν από το μοιραίο συμβάν.

Η δικηγόρος της αναισθησιολόγου, Αναστασία Κερχατζίδου, θέλησε να αποσυνδέσει την εντολέα της από την υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με την προποφόλη. Επεσήμανε, μάλιστα, πως ένα ιατρείο με τόσο μεγάλο κύκλο εργασιών είναι αδύνατον να συνεργαζόταν μόνο με μία αναισθησιολόγο, προσθέτοντας πως το καλοκαίρι πραγματοποιήθηκαν ιατρικές πράξεις, ενώ η πελάτισσά της έλειπε εκτός Ελλάδας, καθώς τον Αύγουστο υπήρχαν δύο άλλοι αναισθησιολόγοι που συνεργάζονταν με το συγκεκριμένο ιατρείο.