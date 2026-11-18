Ο Παύλος Ευαγγελόπουλος μίλησε για την προσωπική του ζωή και τις σχέσεις του, αποκαλύπτοντας πως δεν έχει βιώσει ποτέ την απόρριψη όταν προσπαθούσε να προσεγγίσει μια γυναίκα.

Ο ηθοποιός βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης 17 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», όπου αναφέρθηκε στις ερωτικές του εμπειρίες. Παράλληλα, παραδέχτηκε πως υπήρξε μία φορά στο παρελθόν που ένιωσε έντονα πληγωμένος από το τέλος μιας σχέσης.

Γιατί δεν έχει δεχτεί ερωτική απόρριψη

Αρχικά, ο Παύλος Ευαγγελόπουλος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν έχω φάει ποτέ χυλόπιτα στη ζωή μου, γιατί ποτέ δεν έχω κάνει κίνηση», προσθέτοντας πως αφήνει συνήθως τις γυναίκες να τον πλησιάσουν.

Η δύσκολη εμπειρία από το παρελθόν

«Έχει τύχει να φάω απόρριψη μέσα στη σχέση, ελάχιστες φορές. Δεν το λέω εγωιστικά. Ξέρεις τι συμβαίνει, τι πάει λάθος, αλλά ίσως δεν το περιμένεις. Σου έρχεται ξαφνικό και εκεί λίγο ζορίζεσαι πώς θα το διαχειριστείς. Πληγώνεται εκεί ο εγωισμός σου. Έχω περάσει μία δύσκολη κατάσταση τέτοια. Ο χρόνος έκανε τη δουλειά του, δηλαδή σιγά-σιγά πέρασε», εξομολογήθηκε.

Τι τον ελκύει στις γυναίκες

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Παύλος Ευαγγελόπουλος μίλησε και για τα χαρακτηριστικά που τον κάνουν να ενδιαφερθεί για μια γυναίκα. Όπως είπε, δεν έχει έναν συγκεκριμένο τύπο που προτιμά, καθώς η έλξη για εκείνον δεν περιορίζεται σε ένα συγκεκριμένο στυλ.

«Δεν νομίζω ότι έχω ένα συγκεκριμένο στυλ που μου αρέσει στις γυναίκες. Έχω μια ευρεία γκάμα, αρκεί να μου λέει κάτι, κάτι να μου κάνει», ανέφερε.

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