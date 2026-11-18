Η Βούλα Πατουλίδου υποδέχτηκε στο σπίτι της στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης την κάμερα της εκπομπής «Happy Day» του Alpha. Η χρυσή Ολυμπιονίκης μίλησε για την καθημερινότητά της, την αγάπη της για τη φύση, αλλά και για τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής της, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην απώλεια του συζύγου της, Δημήτρη Ζαρζαβατσίδη, με τον οποίο μοιράστηκε 42 ολόκληρα χρόνια.

Η Βούλα Πατουλίδου ξενάγησε τη δημοσιογράφο στον εξωτερικό χώρο του σπιτιού της, αποκαλύπτοντας ότι ασχολείται προσωπικά με τη φροντίδα του κτήματος και των ελαιόδεντρων που έχει φυτέψει. «Αγαπώ το μέρος αυτό, το έχω δουλέψει, έχω 44 ρίζες ελιές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Βούλα Πατουλίδου αναφέρθηκε σε δύο γεγονότα που θεωρεί πραγματικά θαύματα στη ζωή της. Το πρώτο ήταν η ιστορική νίκη της στους Ολυμπιακούς Αγώνες, όταν κατάφερε να ανατρέψει όλα τα προγνωστικά και να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο. Το δεύτερο, όπως εξομολογήθηκε, ήταν η απόκτηση του παιδιού της, παρά τις δυσκολίες που είχε αντιμετωπίσει.

«Έζησα δύο φορές το θαύμα. Τη μία με την απόλυτη ανατροπή στους Ολυμπιακούς Αγώνες και την άλλη όταν μου έλεγαν ότι δεν θα καταφέρω να κάνω παιδί. Δεν το έβαλα κάτω. Ήταν ένα θεόσταλτο δώρο», δήλωσε η Βούλα Πατουλίδου.

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η στιγμή που η συζήτηση στράφηκε στον σύζυγό της, τον οποίο έχασε έπειτα από 42 χρόνια κοινής πορείας. Η Βούλα Πατουλίδου μίλησε για τη σχέση που τους ένωνε, αλλά και για την πίστη της ότι ο θάνατος δεν σημαίνει απαραίτητα το οριστικό τέλος της ανθρώπινης ύπαρξης.

«Ίσως κάπου δω τον άντρα μου μετά τον θάνατο. Δεν γίνεται ο άνθρωπος να χάνεται. Ίσως αναγνωρίσω την ψυχή του. Ήμασταν 42 χρόνια μαζί. Είχα πει ότι είχαμε φτάσει στα πρόθυρα του χωρισμού, αλλά δεν σημαίνει ότι χωρίζεις», εξομολογήθηκε.

Η ίδια παραδέχτηκε πως, παρά το πέρασμα του χρόνου, η απουσία του συζύγου της εξακολουθεί να την πληγώνει. Μάλιστα, όταν η Χριστιάνα Κοχλατζή τη ρώτησε αν έχει πιάσει ποτέ τον εαυτό της να του μιλάει, η Βούλα Πατουλίδου απάντησε με έναν συνδυασμό χιούμορ και συγκίνησης, περιγράφοντας στιγμές από την καθημερινότητά της.

«Ακόμα έχω στεναχώρια για την απώλειά του. Είναι δυνατόν να μη γρατζουνιέσαι; 42 χρόνια ήμασταν μαζί. Πολλές φορές τρώει κάτι μπινελίκια όταν ποτίζω τα βράδια, αλλά είναι ανθρώπινο», ανέφερε, χαμογελώντας συγκινημένη.

Η Βούλα Πατουλίδου έδειξε και μια ακόμη πλευρά του εαυτού της, καθώς κατά τη διάρκεια της επίσκεψης κάθισε μπροστά στη ραπτομηχανή της και έραψε μπροστά στην τηλεοπτική κάμερα, αποκαλύπτοντας πως η ραπτική είναι μία ακόμη ασχολία στην οποία έχει ιδιαίτερο ταλέντο.

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