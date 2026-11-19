Οδηγημένη από τις τύψεις και μετανιωμένη για την πράξη της, η βιολογική μητέρα του βρέφους ήταν εκείνη που πέρασε την πόρτα της Ασφάλειας Πύργου Ηλείας έξι μήνες μετά τη γέννα, αποκαλύπτοντας το αδιανόητο: η ίδια και ο σύζυγός της είχαν πουλήσει το μόλις τριών ημερών παιδί τους προκειμένου να αγοράσουν ένα αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, η γυναίκα έφερε στον κόσμο ένα αγοράκι τον Ιανουάριο του 2026, σε νοσοκομείο της Πάτρας. Αμέσως μετά το εξιτήριο, οι βιολογικοί γονείς συναντήθηκαν με ένα άλλο ζευγάρι και τους παρέδωσαν το νεογέννητο. Όπως κατέθεσε η μητέρα, έλαβαν ως αντάλλαγμα το ποσό των 3.500 ευρώ, χρήματα τα οποία ο σύζυγός της διέθεσε για την αγορά ενός οχήματος μάρκας Citroën Xsara. Μάλιστα, η προανάκριση έδειξε ότι ο πατέρας του βρέφους είχε ήδη προσυμφωνήσει την παράνομη παράδοσή του πριν καν αυτό γεννηθεί.

Αξιοποιώντας την ομολογία της γυναίκας τον Ιούλιο, οι αστυνομικοί αναζήτησαν τον ιατρικό φάκελο της γέννας στην Πάτρα και τελικά κατάφεραν να εντοπίσουν την οικογένεια που είχε αναλάβει το παιδί. Η γυναίκα που παρέλαβε το βρέφος, η οποία διαμένει μόνιμα στον Ασπρόπυργο, αλλά βρισκόταν στον Πύργο λόγω συγγενικών δεσμών, επιβεβαίωσε στις Αρχές ότι πήρε το αγοράκι για να το μεγαλώσει. Ωστόσο, αρνείται κατηγορηματικά ότι έδωσε οποιοδήποτε χρηματικό ποσό για την απόκτησή του, ισχυρισμός που ερευνάται περαιτέρω από την Ασφάλεια.

Για την υπόθεση της παράνομης υιοθεσίας σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τεσσάρων ατόμων (των δύο ανδρών και των δύο γυναικών), η οποία πρόκειται να υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.

Το βρέφος απομακρύνθηκε άμεσα από την οικία όπου εντοπίστηκε στον Πύργο και, με εντολή του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ηλείας, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου. Εκεί παραμένει ασφαλές και υπό αστυνομική φύλαξη, εν αναμονή της απόφασης των Αρχών για το εάν θα επιστρέψει στη γυναίκα που το φρόντιζε ή εάν θα μεταφερθεί οριστικά σε δομή παιδικής προστασίας.

Με πληροφορίες από το patrisnews.com