Σε ηλικία 84 ετών έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Λεωνίδας Νικολαΐδης. Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε ο Σπύρος Μπιμπίλας με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook. Όπως αποκάλυψε, ο ηθοποιός βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του, αρκετές ημέρες μετά τον θάνατό του, καθώς δεν είχε αναζητηθεί από κάποιον.

Στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του, ο Σπύρος Μπιμπίλας αναφέρθηκε στην ξεχωριστή παρουσία του Λεωνίδα Νικολαΐδη στις παλιότερες επιθεωρήσεις και τις τηλεοπτικές σειρές, εκφράζοντας τη θλίψη του για την απώλειά του.

Παράλληλα, στάθηκε στη μοναξιά που βιώνουν αρκετοί άνθρωποι, ανάμεσά τους και καλλιτέχνες, οι οποίοι φεύγουν από τη ζωή χωρίς να έχουν κάποιον δίπλα τους. Όπως ανέφερε, ενημερώθηκε από τις αρχές ότι ο ηθοποιός εντοπίστηκε στο σπίτι του αρκετές ημέρες μετά τον θάνατό του.

Ο Λεωνίδας Νικολαΐδης γεννήθηκε στις 25 Μαρτίου 1942 και έφυγε από τη ζωή μέσα στον Νοέμβριο. Ο Σπύρος Μπιμπίλας τον αποχαιρέτησε με θερμά λόγια, θυμίζοντας πως συχνά τηλεφωνούσε σε φίλους αναζητώντας συντροφιά και αναπολώντας στιγμές από το παρελθόν.

Αντίο Λεωνίδα …Καλέ μας φίλε και συνάδελφε..Αυτός ο τόσο χαρακτηριστικός τύπος των παλιών καλών επιθεωρήσεων και των τηλεοπτικών σειρών, δεν είναι πια κοντά μας.. Και με το φευγιό του Λεωνίδα Νικολαΐδη ακόμα μια φορά έρχεται μπροστά μας η τραγική μοίρα κάποιων μοναχικών ανθρώπων και κυρίως καλλιτεχνών που σβήνουν μόνοι τους χωρίς κάποιον στο πλάι τους. Ενημερώθηκα αργά από τις αρχές ότι βρέθηκε στο σπίτι του ενώ πολλές μέρες δεν τον είχε αναζητήσει κάποιος. Γεννημένος στις 25-3-1942 έφυγε κάποια μέρα του Νοέμβρη..Καλό ταξίδι Λεωνίδα.,που πάντα ζητούσες συντροφιά των φίλων από το τηλέφωνο αναπολώντας πολλές παλιές αναμνήσεις..