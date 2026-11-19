Σημαντική τροπή παίρνει η υπόθεση της επεισοδιακής καταδίωξης στα Ιωάννινα, η οποία είχε ως κατάληξη τη ρίψη πυροβολισμών εντός του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και τον ελαφρύ τραυματισμό δύο ανθρώπων. Βάσει των τελευταίων δεδομένων, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της ιδιοκτήτριας του εμπλεκόμενου SUV στο Ζεφύρι Αττικής, την ώρα που οι έρευνες για τον εντοπισμό του ατόμου που βρισκόταν στο τιμόνι βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Όπως αναφέρεται, η γυναίκα παρουσιάστηκε με δική της πρωτοβουλία σε αστυνομικό τμήμα αργά τη νύχτα, με σκοπό να δηλώσει την κλοπή του αυτοκινήτου της. Παρ’ όλα αυτά, κατά την παρουσία της εκεί, οι αστυνομικοί τη συνέλαβαν στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.

Αναμένεται πλέον η μεταγωγή της στην Αστυνομική Διεύθυνση Ιωαννίνων, όπου εξετάζονται αναλυτικά οι συνθήκες του συμβάντος και γίνεται προσπάθεια ταυτοποίησης των εμπλεκομένων. Μέχρι στιγμής παραμένει αδιευκρίνιστο ποιες κατηγορίες ενδέχεται να αντιμετωπίσει, καθώς και αν προκύπτει οποιαδήποτε συμμετοχή της στην καταδίωξη.

Πώς η καταδίωξη κατέληξε σε πυροβολισμούς

Όλα άρχισαν όταν ο οδηγός ενός μαύρου SUV αγνόησε το σήμα στάσης που του έκαναν αστυνομικοί για έλεγχο, πυροδοτώντας μια καταδίωξη στους δρόμους των Ιωαννίνων.

Η πορεία του οχήματος έφτασε μέχρι τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, σημείο στο οποίο είχαν ήδη ειδοποιηθεί και κινητοποιηθεί επιπλέον αστυνομικές δυνάμεις για να του κλείσουν τον δρόμο.

Παρά το γεγονός ότι η μπάρα στην είσοδο του νοσοκομείου ήταν κατεβασμένη και στο σημείο υπήρχε και μια μοτοσικλέτα της Τροχαίας, ο οδηγός του SUV δεν σταμάτησε. Αντιθέτως, έσπασε τη μπάρα, χτύπησε τη μοτοσικλέτα και την έσυρε για κάποια απόσταση.

Κατά την εξέλιξη του επεισοδίου, ένας αστυνομικός της Τροχαίας φέρεται να πυροβόλησε με σκοπό να ακινητοποιήσει το αυτοκίνητο, ωστόσο δεν κατάφερε να αποτρέψει τη διαφυγή του οδηγού.

Την ίδια στιγμή, στον χώρο στάθμευσης βρισκόταν ένας υπάλληλος του νοσοκομείου εκτός βάρδιας, ο οποίος, μόλις αντιλήφθηκε τον κίνδυνο, έπεσε αμέσως στο έδαφος για να προστατευτεί.

Από το περιστατικό υπέστησαν ελαφρά τραύματα ο αστυνομικός της Τροχαίας και ο εργαζόμενος του νοσοκομείου, ενώ από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν χειρότερες συνέπειες.