Η Chery συνεχίζει να δοκιμάζει τα όρια αντοχής των μοντέλων της μέσα από το διεθνές πρόγραμμα «Global Safety Challenge», επιλέγοντας αυτή τη φορά τη Βραζιλία για μια σειρά απαιτητικών δοκιμασιών σε συνθήκες έντονης βροχόπτωσης, συγκέντρωσης νερού στο οδόστρωμα και δύσβατων διαδρομών.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η ανθεκτικότητα των SUV της οικογένειας Tiggo, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των ηλεκτρικών και υβριδικών συστημάτων τους. Περίπου 50 δημοσιογράφοι συμμετείχαν στις δοκιμές, αξιολογώντας από κοντά τις δυνατότητες των Chery Tiggo 7, Tiggo 8 και Tiggo 9.

Η πιο απαιτητική δοκιμασία ανατέθηκε στο Tiggo 9 CSH, την plug-in υβριδική ναυαρχίδα της Chery στην ελληνική αγορά, η οποία αποδίδει 428 ίππους και διαθέτει σύστημα τετρακίνησης, καθώς και ειδικά προγράμματα οδήγησης για διαφορετικές επιφάνειες, όπως άμμο, χιόνι και εκτός δρόμου διαδρομές.

Περισσότερες από 50 διελεύσεις μέσα σε 24 ώρες



Το Tiggo 9 CSH κλήθηκε αρχικά να περάσει μέσα από υδάτινο κώλυμα σε τρεις διαφορετικές ταχύτητες: 10, 20 και 30 χλμ./ώρα. Η δοκιμασία, ωστόσο, είχε και συνέχεια, καθώς μέσα στις επόμενες 24 ώρες το ίδιο αυτοκίνητο πραγματοποίησε περισσότερες από 50 διελεύσεις, καταπονώντας επανειλημμένα τα συστήματα στεγανοποίησης και προστασίας του.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Chery, οι έλεγχοι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δεν έδειξαν εισροή νερού ούτε στην μπαταρία ούτε στο εσωτερικό της καμπίνας. Παράλληλα, οι θερμοκρασίες της μπαταρίας παρέμειναν σε φυσιολογικά επίπεδα, δεν εμφανίστηκε κάποια προειδοποιητική ένδειξη στον ψηφιακό πίνακα οργάνων και ο κινητήριος μηχανισμός λειτούργησε κανονικά. Ένα ακόμη στοιχείο που ξεχώρισε στους ελέγχους ήταν η αντίσταση μόνωσης, η οποία παρέμεινε πάνω από τα 500 MΩ. Πρόκειται για μια σημαντική παράμετρο στην αξιολόγηση της ηλεκτρικής ασφάλειας ενός υβριδικού ή ηλεκτρικού οχήματος, καθώς σχετίζεται με την απομόνωση των κυκλωμάτων υψηλής τάσης από το υπόλοιπο αμάξωμα.

Δοκιμές και σε δύσβατα εδάφη

Το πρόγραμμα στη Βραζιλία δεν περιορίστηκε στις διελεύσεις μέσα από νερό. Τα Tiggo 7, Tiggo 8 και Tiggo 9 συμμετείχαν επίσης σε δοκιμασίες σε ειδικά διαμορφωμένη πίστα και εκτός δρόμου διαδρομές, με στόχο να αξιολογηθούν η απόδοση, η πρόσφυση, η σταθερότητα και η συμπεριφορά τους σε απαιτητικές συνθήκες.

Παράλληλα, η Chery έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στο plug-in υβριδικό σύστημα CSH (Chery Super Hybrid). Αυτό συνδυάζει έναν υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων, ηλεκτροκινητήρες και ένα ειδικά εξελιγμένο κιβώτιο DHT, σχεδιασμένο για να συνεργάζεται με την υβριδική τεχνολογία. Σημαντικό ρόλο στην προστασία του συστήματος έχει και η κατασκευή της μπαταρίας υψηλής τάσης. Σύμφωνα με την εταιρεία, διαθέτει πιστοποίηση IP68, που αφορά την προστασία από τη σκόνη και το νερό, ενώ η κάτω πλευρά της ενισχύεται με πολυστρωματική προστατευτική δομή και χαλύβδινη πλάκα υψηλής αντοχής, ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος ζημιάς από πέτρες και χτυπήματα κατά την κίνηση σε δύσβατες διαδρομές.

Από την Ινδονησία έως τη Ρουμανία

Η δοκιμασία στη Βραζιλία αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης σειράς ελέγχων που πραγματοποιεί η Chery σε διαφορετικές χώρες και περιβάλλοντα. Στο παρελθόν, η εταιρεία έχει πραγματοποιήσει δοκιμή βύθισης της μπαταρίας του Tiggo 8 PHEV για 53 ώρες σε θαλασσινό νερό στην Ινδονησία, ενώ το Tiggo 7 PHEV υποβλήθηκε σε δοκιμές αντοχής της μπαταρίας σε χτυπήματα στο κάτω μέρος του αμαξώματος στη Λατινική Αμερική. Αντίστοιχα, το Tiggo 9 CSH είχε δοκιμαστεί στη Ρουμανία, όπου η μπαταρία του παρέμεινε βυθισμένη για 24 ώρες σε αλατούχο διάλυμα.

Με αυτές τις δοκιμασίες, η Chery επιχειρεί να αναδείξει την ανθεκτικότητα των οχημάτων της και την προστασία που προσφέρουν τα υβριδικά συστήματά της σε δύσκολες συνθήκες. Όπως είναι φυσικό, τα αποτελέσματα αφορούν τα συγκεκριμένα οχήματα και τις συνθήκες στις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι δοκιμές, ενώ δεν αποτελούν εγγύηση ότι κάθε μοντέλο θα παρουσιάσει την ίδια συμπεριφορά σε οποιοδήποτε περιβάλλον.

Η Chery εκπροσωπείται στην Ελλάδα από το Spanos Group και έχει ήδη καταφέρει να φτιάξει το δικό της κοινό.