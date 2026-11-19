Νωρίτερα από το συνηθισμένο θα κλείσουν σήμερα, Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, τέσσερις σταθμοί της Γραμμής 2 του Μετρό της Αθήνας, λόγω των εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Συγκεκριμένα, οι σταθμοί Ανθούπολη, Περιστέρι, Άγιος Αντώνιος και Σεπόλια θα κλείσουν στις 21:40, περίπου δυόμισι ώρες νωρίτερα από την κανονική λήξη της κυκλοφορίας.

Όπως αναφέρει η ΣΤΑΣΥ, οι εργασίες στη Γραμμή 2 έχουν ήδη ολοκληρωθεί στο τμήμα Σεπόλια – Δάφνη και πλέον μεταφέρονται στο τμήμα Ανθούπολη – Σεπόλια.

Πώς θα κινείται το Μετρό μετά τις 21:40

Μετά το κλείσιμο των τεσσάρων σταθμών, οι συρμοί της Γραμμής 2 θα πραγματοποιούν δρομολόγια μόνο μεταξύ Αττικής και Ελληνικού.

Οι τελευταίοι συρμοί προς Ελληνικό θα αναχωρήσουν:

από Ανθούπολη στις 21:36

στις 21:36 από Περιστέρι στις 21:37

στις 21:37 από Άγιο Αντώνιο στις 21:38

στις 21:38 από Σεπόλια στις 21:40

Αντίστοιχα, προς Ανθούπολη, ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει:

από Ελληνικό στις 21:22

στις 21:22 από Σύνταγμα στις 21:40

στις 21:40 από Σεπόλια στις 21:49

στις 21:49 από Άγιο Αντώνιο στις 21:52

στις 21:52 από Περιστέρι στις 21:53.

Η λεωφορειακή γραμμή Χ26 για τους επιβάτες

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ θέτει σε λειτουργία την προσωρινή κυκλική λεωφορειακή γραμμή Χ26 «Στ. Μετρό Ομόνοια – Στ. Μετρό Ανθούπολη».

Η γραμμή θα λειτουργεί από τις 21:40 έως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό, καλύπτοντας την περιοχή των σταθμών που θα παραμένουν κλειστοί.

Μεταξύ των βασικών στάσεων βρίσκονται η Ομόνοια, το Μεταξουργείο, ο Άγιος Αντώνιος και η Ανθούπολη, ώστε οι επιβάτες να μπορούν να συνεχίσουν τη διαδρομή τους μετά τη διακοπή λειτουργίας του βόρειου τμήματος της Γραμμής 2.

Γιατί κλείνουν νωρίτερα οι σταθμοί

Οι προσωρινές αλλαγές εφαρμόζονται στο πλαίσιο του προγράμματος αντικατάστασης των σιδηροτροχιών του Μετρό.

Σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ, τα έργα βρίσκονται στο τελικό τους στάδιο και οι νυχτερινές διακοπές κρίνονται απαραίτητες ώστε να πραγματοποιούνται οι εργασίες με ασφάλεια και χωρίς να διακόπτεται η λειτουργία του δικτύου κατά τις ώρες αιχμής.

Οι ίδιες ρυθμίσεις ισχύουν έως και σήμερα, 19 Νοεμβρίου, και θα επαναληφθούν από την Κυριακή 22 έως και την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου.

Η ΣΤΑΣΥ αναγνωρίζει την αναστάτωση που προκαλούν οι αλλαγές στους επιβάτες, επισημαίνοντας ωστόσο ότι τα έργα είναι απαραίτητα για την αναβάθμιση του δικτύου και τη βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων.